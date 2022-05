IHK und Team23 starten Coding-Bootcamp in Augsburg

Das digitale Zeitalter erfordert eine ständige Anpassung der Arbeitswelt. Ein Unternehmensauftritt im Internet ist so mit dem digitalen Fortschritt unverzichtbar geworden. Dennoch fehlt dafür noch zu vielen das Wissen oder die nötige Fachkraft. Daher bilanziert Oliver Vogt, Geschäftsführer der Augsburger Digitalagentur Team23: „Der Bedarf in der Region ist groß.“

Programmierer aus den eigenen Reihen

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat seine Agentur in Kooperation mit der IHK Akademie Schwaben ein sogenanntes Coding-Bootcamp in Augsburg entwickelt. Ihr Ziel: „Grundlagen der Programmiersprachen vermitteln, um Know-how und damit Reaktionsflexibilität ins Unternehmen zu holen“, sagt IHK-Produktmanager Hans-Jürgen Herboldsheimer. Und Vogt ergänzt: „Besser eigene Mitarbeiter fortbilden, als wegen jeder Kleinigkeit auf externe Dienstleister angewiesen zu sein.“

Für wen sind die Kurse geeignet?

Die Zielgruppen des Augsburger Coding-Bootcamps sind Mitarbeitende mittelständischer Unternehmen, aber auch Selbstständige wie Mediadesigner oder Journalisten, die ihr Portfolio digital erweitern wollen. Die einzelnen Module sind deshalb berufsbegleitend gestaltet: „Je nach Modul gibt es lediglich eine bis zwei Power-Wochen, die Anwesenheit erfordern,“ betont Herboldsheimer. Der Rest sind Projektwochen für die Eigenarbeit, die jeden Freitagnachmittag in einem Tutorium

Einsteiger-Kurs als Grundlage

Als Organisator und für die Inhalte des Coding Bootcamps in Augsburg zeichnen sich die IHK Akademie und Team 23 gemeinsam verantwortlich. Den Anfang macht das sechswöchige Starter-Training, das Grundlagen der Programmiersprachen HTML, CSS und Javascript vermittelt. „Danach kann der Teilnehmende Websites bearbeiten und statische One-Pager oder Landingpages selbst erstellen“, versichert Vogt.

Vertiefte Kenntnisse als Ziel

Dem folgt das fünfwöchige CMS-Modul. Inhalte sind etwa WordPress, Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder Onlineshops. „Die Absolventen sind nun in der Lage, auch komplexe Seiten zu pflegen. Und sie besitzen das Know-how, mit einer Agentur ins Sparring zu gehen“, sagt der Team 23-Geschäftsführer. Im dritten Modul namens „Development“ lernen die Teilnehmenden die grundlegenden Techniken für Applikationsprogrammierung kennen. Sie können Codes schreiben, testen und im Team bearbeiten.

Abschlussprüfung für Zertifizierung

Am Ende steht eine Projektarbeit samt Prüfung, um das IHK Akademie-Zertifikat zu erwerben. Alles in allem drei intensive Crash-Trainings, ganz im Sinn des Bootcamp-Formats, wie Herboldsheimer resümiert: „Viel Stoff in kurzer Zeit, der hohe Eigeninitiative erfordert.“ Das erste Coding-Bootcamp startet am 25. Juni 2022 und endet nach den drei Modulen Anfang Dezember 2022. Veranstaltungsorte sind abwechselnd der CAMPUSzwo der IHK Akademie und die Agenturräume von Team 23.