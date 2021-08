IHK Schwaben fordert einheitliche Corona-Regeln

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Angesichts der neuen Corona-Regeln, die seit 16. August in Baden-Württemberg gelten, fordert Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, auch in Bayern ein schnelles Umdenken: „Die alleinige Ausrichtung der Corona-Regeln an der Sieben-Tage-Inzidenz muss auch in Bayern endlich fallen. Mit jedem Tag, an dem in den Bundesländern unterschiedliche Corona-Regeln gelten, erhöht sich der Druck auf die bayerisch-schwäbische Wirtschaft.“

Weitreichende Folgen für Wirtschaft

In Baden-Württemberg gelten ab heute neue Regeln, die vor allem für geimpfte und genesene Personen die allermeisten Einschränkungen aufheben – und zwar unabhängig von der in der jeweiligen Region vorherrschenden Sieben-Tage-Inzidenz. Parallel wird die Testpflicht für Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, im Nachbarbundesland ausgeweitet. Lucassen: „Im Unterschied zu Bayern hat Baden-Württemberg seine Corona-Regeln damit bereits vereinfacht. Diese gelten nun landesweit einheitlich. Dagegen hängt das Corona-Management im Freistaat oft von der örtlichen Sieben-Tage-Inzidenz ab.“ Das geschehe laut Lucassen mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft, insbesondere für den stationären Handel oder das Reise- und Gastgewerbe.

„Kunden laufen weg"



Der bisherige Verlauf der Corona-Krise habe laut der IHK Schwaben gezeigt, dass es bei regional unterschiedlichen Regelungen beispielsweise zu Veränderungen des Kaufverhaltens kommt – insbesondere dann, wenn die Wege kurz sind. So erledigt man die Einkäufe dort, wo die Corona-Maßnahmen weniger streng sind, oder fährt zum Restaurantbesuch über die Landesgrenze. „Den Händlern oder Gastronomen laufen sprichwörtlich die Kunden weg, während ihnen selbst die Hände gebunden sind“, sagt Lucassen. Hinzu kommt der administrative Mehraufwand gerade für die Unternehmen, die auf beiden Seiten der Landesgrenze aktiv sind. „Die laufende Anpassung und Umsetzung der Hygienekonzepte ist eine große Herausforderung für die Unternehmen. Wenn sie dann auch noch unterschiedlichen Regeln entsprechen müssen, sind zusätzlicher Aufwand und sogar vielfach Fehler vorprogrammiert“, stellt Lucassen fest.

Das ist laut IHK der richtige Weg

Bereits im Vorfeld zur letzten Bund-Länder-Konferenz hatte sich die IHK Schwaben gegen die alleinige Ausrichtung der Corona-Politik an der Sieben-Tage-Inzidenz ausgesprochen. Daneben müsse das Infektionsgeschehen beispielsweise durch die Auslastung der Intensivbetten oder die Impfquote bewertet werden. Lucassen abschließend: „Mit jedem Tag, an dem die Sieben-Tage-Inzidenz in den bayerisch-schwäbischen Landkreisen steigt, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit neuer Corona-Beschränkungen für die Wirtschaft. Diese Sorge muss von den Unternehmen genommen werden. Die 3Gs sind der richtige Weg, das Festhalten an der Sieben-Tage-Inzidenz ist es nicht.“

IHK Schwaben kritisiert kostenpflichtige Testpflicht

Dr. Andreas Kopton, Präsident der IHK Schwaben, zeigt sich bereits wenige Tage zuvor ernüchtert angesichts der aktuellen Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz: „Der Bund und die Länder lassen mit ihren Beschlüssen entscheidende Fragen offen. So fehlt weiterhin ein bundesweit einheitliches Set verschiedener Parameter, das neben der Sieben-Tages-Inzidenz eine differenzierte Beurteilung des Infektionsgeschehens ermöglicht.“