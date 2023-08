IHK gibt Mitglieder der Regionalversammlung Augsburg-Stadt bekannt

IHK-Wahl 2023

Symbolbild. Nach fünf Jahren wurde die IHK-Regionalversammlung in Augsburg-Stadt neu gewählt. Foto: IHK Schwaben

Die IHK-Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Tourismus sowie Dienstleistungen haben die IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt gewählt. Das regionale Unternehmensparlament der IHK Schwaben wird in den kommenden fünf Jahren das Gesamtinteresse der rund 20.000 IHK-Mitgliedsunternehmen in der Stadt vertreten. „Die IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt ist das Spiegelbild der regionalen Wirtschaft, das ehrenamtliche Engagement ihrer 36 Mitgliedsunternehmen zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Augsburg zu stärken. Umso erfreulicher ist es, dass dieses Engagement weitergeführt wird“, kommentiert IHK-Präsident Gerhard Pfeifer das Wahlergebnis.

So läuft das IHK-Wahljahr nun weiter ab

Die IHK-Wahl fand im Juli statt. Von den IHK-Mitgliedsunternehmen gewählt werden zunächst die elf Regionalversammlungen der IHK Schwaben, die alle Landkreise und kreisfreien Städte des Regierungs- und zugleich Kammerbezirks abdecken – unter ihnen auch die IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt. Mitte Oktober findet die konstituierende Sitzung dieses Augsburger Unternehmensparlaments statt, in der der Vorstand sowie die künftigen zwölf Augsburger Mitglieder der IHK-Vollversammlung gewählt werden. Die Vollversammlung ihrerseits wählt Anfang 2024 das Präsidium inklusive des Präsidenten bzw. der Präsidentin.

Wie weiblich ist die neue Regionalversammlung?

44 Prozent der Regionalversammlungsmitglieder wurden erstmalig in das regionale IHK-Gremium gewählt. Mit einem Frauenanteil von 33 Prozent soll die IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt auch den Anteil der Unternehmerinnen in der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft widerspiegeln. „Die IHK-Regionalversammlung ist das Herzstück der ehrenamtlichen IHK-Arbeit in Augsburg. Die Vielfältigkeit der Zusammensetzung, von mittelständischen Familienunternehmen über Start-Ups bis hin zu Konzernen, und das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder sind die Basis für die optimale Vertretung des unternehmerischen Gesamtinteresses in der Bezirkshauptstadt“, freut sich Jens Walter, IHK-Regionalgeschäftsführer für den Wirtschaftsraum Augsburg, auf die künftige Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Ehrenamt.

Das sind die Mitglieder aus der Industrie:

Bernd Beschorner, MT Aerospace AG

Dr. Bärbel Martha Götz, BMK professional electronics GmbH

Sebastian Benedikt Maximilian Priller, Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele K.G.

Dr. Gunnar Stiesch, MAN Energy Solutions SE

Josef Wagner, LEW Verteilnetz GmbH

Susanne Wiegand, RENK GmbH

Wer aus dem Handel und Tourismus gewählt wurde:

Michael Berz, Siller & Laar GmbH & Co. KG

Ellen Dinges-Dierig, Dierig Holding AG

Ramona Rica Friedl, Bio Hotel Bayerischer Wirt GmbH

Theodor Gandenheimer, Drei Mohren GmbH

Ariane Grandel, Dr. Grandel GmbH

Dr. Christiane Huber, Betten Huber GmbH

Ulrich Mayer, No 7 Herbert Mayer KG

Marcus Vorwohlt, Textilhaus Rübsamen GmbH & Co. KG

Diese Mitglieder vertreten die Wahlgruppe Dienstleistungen: