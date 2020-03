Hosokawa Alpine gründet neue Vertriebsgesellschaft

Einer der führenden Anbieter im Bereich Verfahrenstechnik und Folienextrusion, Hosokawa Alpine, verstärkt nun seine Marktpräsenz in Osteuropa. Die neugegründete Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Warschau hat ihre operative Tätigkeit seit März 2020 aufgenommen. „Durch unser eigenes Vertriebsbüro bauen wir einen für uns wichtigen Wachstumsmarkt weiter aus“, sagt Dr. Fernández, CEO bei Hosokawa Alpine AG.

Erweiterung der Vetriebs- und Betreuungskapazitäten

Um eine optimale Betreuung vor Ort zu garantieren, ist das Vertriebsbüro mit Experten aus den Bereichen Mechanische Verfahrenstechnik sowie Folienextrusion besetzt. Diese können die Kunden in der Landessprache bedienen. „Durch die Erweiterung der Vertriebs- und Betreuungskapazitäten profitieren unsere Kunden von schneller und kompetenter Beratung, die das gesamte Leistungsspektrum der Hosokawa Alpine Gruppe abdeckt“, erklärt Dr. Fernández.

Dienstleistungen auf hohem Niveau

Krzysztof Salamon, Managing Director Hosokawa Alpine Poland Sp.z.o.o. freue sich auf sein neues Tätigkeitsfeld und die Mitarbeit beim Aufbau der neu gegründeten polnischen Vertriebsgesellschaft. „Wir garantieren unseren Kunden weiterhin umfassende Dienstleistungen auf höchstem Niveau sowie ein erstklassiges Produktportfolio“, betont Salamon.

Über die Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft

Hosokawa Alpine ist ein weltweit führender und innovativer Maschinen- und Anlagenbauer mit Hauptsitz in Augsburg und einer Zweigniederlassung in Leingarten. Außerdem unterhält das Unternehmen mehrere Tochterunternehmen im In- und Ausland. Die Kernkompetenz von Hosokawa Alpine liegt zum einen im Geschäftsbereich Mechanische Verfahrenstechnik in der Fertigung von Maschinen und Systemen zur Aufbereitung von Pulvern, Granulaten und Schüttgütern. Außerdem im Geschäftsbereich Folienextrusion bei Anlagen zur Fertigung und Veredelung von Blasfolien. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Jahresumsatz von rund 211 Millionen Euro. Die Exportquote des Unternehmens liegt bei rund 80 Prozent. Seit 1987 ist das Unternehmen 100-prozentiges Tochterunternehmen der japanischen Hosokawa Micron Corporation.