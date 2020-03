HLB Augsburg richtet sich neu aus

Die HLB Augsburg will sich nach ihrer Umfirmierung neu ausrichten. Seit Anfang des Jahres firmirieren die ehemals zur Augsburger Wirtschaftskanzlei Scheidle & Partner gehörenden Geschäftsbereiche Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und steuerzentrierte Rechtsberatung samt 50 Mitarbeitern unter der Marke HLB Augsburg. Für die bereits seit Jahren im Rahmen des HLB-Netzwerkes tätigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsanwälte sei das „ein logischer Schritt“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Zum einen wollten wir uns auf unsere Kernkompetenzen in den genannten Arbeitsfeldern konzentrieren, zum anderen die Zusammenarbeit innerhalb des HLB-Netzwerkes intensivieren, um Synergieeffekte zu schaffen“, erklärte Andreas Wellens, Rechtsanwalt, Steuer- und Fachberater für internationales Steuerrecht. Die Umfirmierung unter Einbezug des HLB Markennamens sei daher eine konsequente Vorgehensweise.

Neuausrichtung trifft auf Tradition

Mit dem Schritt der Umfirmierung steht eine Neuausrichtung und damit auch die zukunftsorientierte Gestaltung zentraler Geschäftsfelder im Mittelpunkt. Trotzdem soll auch der traditionelle Kern des Unternehmens im Fokus bleiben. „Die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung hat Scheidle & Partner lange Jahre zu einer der führenden Steuerberatungskanzleien in Bayerisch-Schwaben gemacht. Und diese Kernkompetenzen stehen für uns und unsere Mandanten auch in Zukunft im Fokus“, so Wellens weiter. „Diese Tradition werden wir fortführen und unsere Arbeit zukunftsorientiert weiterentwickeln, um weiterhin als fachbereichsübergreifende Wirtschafts- und Steuerrechtskanzlei der kompetente Ansprechpartner für die bayerisch-schwäbische Wirtschaft zu sein“.

Mehr zu HLB Deutschland

Das Netzwerk HLB Deutschland ist ein Zusammenschluss aus ungefähr 35 selbstständigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien mit über 1.800 Mitarbeitern. Dabei ist die HLB Deutschland Mitglied im internationalen HLB-Verbund. Neben Deutschland gehören über 150 Länder mit über 25.000 Mitarbeitern zu den HLB Kanzleien.

Mit der Umfirmierung vereint HLB Augsburg die Gesellschaften HLB Augsburg PartG mbB, die HLB Augsburg Treuhand PartG mbB und die HLB Augsburg Steuerberatungsgesellschaft GmbH& Co. KG unter einem Dach.

Vorteile auf nationaler und internationaler Ebene

„Durch die Mitgliedschaft bei HLB verfügen wir bereits über eine Reihe hervorragender Kontakte zu Kanzleien in Deutschland, Europa und darüber hinaus“, erläutert Wellens. „Diese Kontakte möchten wir weiter ausbauen und professionalisieren. Profitieren werden davon insbesondere unsere national und international agierenden Mandanten aus dem Mittelstand.“ Michael Jahn, ebenfalls Partner bei HLB Augsburg, ergänzt: „Auf nationaler und internationaler Ebene wollen wir den Austausch zu Fachthemen noch weiter intensivieren. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Kanzleien im HLB Netzwerk erweitern wir unsere Expertise auch bei sehr speziellen Themengebieten und können unsere Mandanten noch zielgerichteter beraten.“