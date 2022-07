Hitradio RT1 richtet die Leitung seiner Vermarktungseinheit neu aus

Personalie

Der lokale Rundfunksender Hitradio RT1 wird im Herbst 2022 personelle und inhaltliche Änderungen vornehmen. Welche Neuheiten sich ergeben und welche Gründe zu diesen Entscheidungen geführt haben.

Anfang Oktober tritt Glenn Ehrig in der neu geschaffenen Position des Chief Sales Officer (CSO) in das Unternehmen ein, wo er künftig den Vertrieb der Rundfunkunternehmen der rt1.media group (Hitradio RT1-Senderkette und a.tv) verantwortet. In diesem Zusammenhang soll er die Verkaufsstrategie weiterentwickeln und ausbauen und deren Einbindung in bestehende Strukturen umsetzen. Darüber hinaus ist er für die Planung und Steuerung der Werbe- und Kundenbindungsprogramme der Rundfunkunternehmen der rt1.media group zuständig.

Sein beruflicher Werdegang führte ihn beispielsweise zur Media Broadcast GmbH und der maxdome GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der ProSiebenSat1 Media AG. Ehrig war zuletzt als Leiter für den Kooperationsvertrieb in der Jochen Schweizer Mydays Holding GmbH für den Bereich der Markenkooperationen zuständig. „Ich freue mich, dass wir mit Glenn Ehrig einen ausgewiesenen Vertriebsexperten mit breiter Branchenerfahrung für die strategische und operative Weiterentwicklung unserer Verkaufsorganisation gewinnen konnten“, so RT1-Geschäftsführer Dr. Bernhard Hock. „Für sein neues Aufgabengebiet wünsche ich Herrn Ehrig viel Erfolg!“

Die personelle und inhaltliche Neuausrichtung der Leitung der Vertriebsorganisation von Hitradio RT1 findet aufgrund der Verabschiedung von Verkaufsleiterin Elisabeth Gronde statt. Sie verlässt das Unternehmen nach acht Jahren im Oktober auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu stellen. Dr. Bernhard Hock erklärt hierzu: „Ich bedauere die Entscheidung von Frau Gronde. Nach der langjährigen und erfolgreichen Betreuung unserer Key-Account-Kunden hat sie zuletzt als Verkaufsleiterin maßgeblich zur wirtschaftlichen Stabilität in herausfordernden Pandemiejahren beigetragen. Ich danke Elisabeth Gronde sehr für das Geleistete und wünsche ihr für ihre berufliche Neuorientierung alles Gute und viel Erfolg!“