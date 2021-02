Hauptbahnhof Augsburg startet neue Bauphase

Die Bauarbeiten für die Straßenbahnhaltestelle und den Tunnel der Stadtwerke Augsburg (swa) unter dem Hauptbahnhof gehen in die letzte Phase vor dem Tunneldurchbruch. Am Mittwoch, 3. Februar geht der Bahnsteig C mit neuem Bahnsteigdach wieder in Betrieb, ab Donnerstag, 4. Februar ist dann der Bahnsteig A am Bahnhofsgebäude mit den Gleisen 1 und 2 geschlossen. Damit rücken die Tunnelbauarbeiten direkt an das Bahnhofsgebäude heran.

Wegen des engen Zeitfensters muss auch nachts gearbeitet werden. Zwischen Montag, 22. Februar und Mittwoch, 10. März stehen dabei nächtliche Bohrarbeiten an. Dabei können die sogenannten Lärmrichtwerte, die für die Nacht gelten, in der unmittelbaren Nachbarschaft überschritten werden. Betroffen sind der Bahnhofsvorplatz West am Sebastian-Buchegger-Patz sowie die Rosenaustraße.

Grund für die nächtlichen Arbeiten sind 68 Großbohrpfähle, die bis auf 24 Meter Tiefe gebohrt und betoniert werden müssen. Um einen sicheren Bauvorgang zu gewährleisten, wird in dieser extrem komplexen Bauphase rund um die Uhr gearbeitet. Denn der Beton muss ohne Zeitverzögerung für das Einbetonieren der Pfähle geliefert werden. Da der Bereich zwischen den Gleisen, in dem die Pfähle einbetoniert werden, sehr schmal ist, können keine Schallschutzwände aufgebaut werden, ohne den Betrieb der angrenzenden Gleise zu gefährden. Laut wird es vor allem, weil der Bohrer immer wieder aus dem Erdreich herausgezogen und die Erde abgeschüttelt werden muss. Dabei entsteht ein weithin hörbares Klacken.

Anwohnern, die vom nächtlichen Baulärm betroffen sind, wird eine Hotelübernachtung angeboten. Sie seien bereits mit Anwohnerinformationen über die entsprechenden Möglichkeiten informiert worden. Die nächtlichen Bohrarbeiten seien für folgende Termine geplant: Montag 22. Februar, 7:00 Uhr bis Samstag 27. Februar, 7:00 Uhr; Montag 1. März, 7:00 Uhr bis Samstag 6. März 7:00 Uhr sowie Montag 8. März, 7:00 Uhr bis Mittwoch 10. März, 19:00 Uhr.

Geänderte Wegeführung

Durch die Sperrung des Bahnsteigs A mit dem Gleis 1 ist der Durchgang Richtung Helios Center gesperrt. Zugreisende können den Bahnhof von Gleis 1 aus daher während den Bauarbeiten nur über den Bahnhofsvorplatz verlassen. Ebenso ändert sich der Zugang zu Gleis 101 während der Bauphase.