Gourmet-Gala im Augsburger Maximilian’s: So lief „12 Monate 12 Sterne“ ab

Veranstaltung

Ein Koch-Ensamble und das Hotel Maximilian's nahmen hunderte Gäste für eine Gourmet-Gala in Empfang. Foto: Christoffer Leitner

Sterneköche und hunderte Gäste kamen im Augsburger Hotel Maximilian’s zusammen für das Event „12 Monate 12 Sterne“. Was an diesem Abend auf dem Programm stand.

Im Augsburger 5- Sterne Superior Hotel Maximilian’s fand erneut die Gourmet-Gala „12 Monate 12 Sterne“ statt. Bei diesem „Meet and Greet“ konnten die Gäste 14 Spitzen-Köche, mit insgesamt 16 Michelin-Sternen ausgezeichnet, hautnah erleben. Denn an diesem ausverkaufen und für Augsburg einmaligem Event konnten 320 Gäste den Sterneköchen an verschiedenen Stationen über die Schulter schauen. Ausgewählte Partner sorgten zusätzlich für Essen sowie Getränke, Brotspezialitäten und weitere Verkostung.

Worum geht es bei dem Event?

Die Gala entstand 2014 aus dem gleichnamigen Kalender-Projekt „12 Monate 12 Sterne“. In diesem hat Initiator und Sternekoch Armin Langer gemeinsam mit einer ausgewählten Jury, jedes Jahr zwölf Sterneköche im Genuss-Kalender vereint und das „Gericht des Jahres“ ermittelt. Das Gewinner-Essen schmückte anschließend die Titelseite des Kalenders. In diesem Jahr ziert das Gewinner-Gericht „Geflämmter Eismeersaibling, Winterspargel, Mandarine, Dillöl und Pilzasche“ von Rolf Straubinger und Markus Waibel das Kalender-Cover.

Welche Sterneköche waren vor Ort?

Der ebenfalls verliehene Award „Partner des Jahres“, ging dieses Jahr an die iSi GmbH. Der Hauptsponsor Maserati in Form der Ketterle Car Group Königsbrunn hat das Event ebenfalls begleitet. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Projekt dieses Jahr von dem Sender Kabel 1 geschenkt. Im März strahlte dieser einen Beitrag mit dem Titel „12 Monate 12 Sterne Festival Maximilian´s Augsburg“ in der Reihe Abenteuer Leben aus. Des Weiteren stellten Sterneköche wie Bobby Bräuer, Christoph Rainer, Matteo Ferrantino, Simon Schlachter, Stefan Fäth, Stefan Jäckel, Maximilian Moser und Amit Ramadani ihre essbaren Kreationen vor. Gleiches galt am Galaabend in Augsburg für Peter A. Strauss, Florian Vogel, Ben Bensar, Hilliges Janko, Peter Wiedner sowie Simon Lang.