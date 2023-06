Augsburger Hotel Maximilian’s mit Award ausgezeichnet

Preisträger

Der Managing Director des Augsburger Hotels Maximilian’s, Theodor Gandenheimer, wurde mit dem Schlummer Atlas-Award Top 50 Hotelier in der Kategorie Privathotellerie ausgezeichnet. Was bedeutet die Ehrung für das Augsburger Traditionshotel?

Die Auszeichnung Top 50 Hotelier wird seit 2009 von der Redaktion des Hotelführers Schlummer Atlas verliehen und würdigt herausragende Leistungen in der Hotellerie. Die feierliche Preisverleihung fand am 23. Mai 2023 im Hotel Kempinski Gravenbruch in Frankfurt statt. Der Award basiert auf einer umfassenden Bewertung durch die Redaktion des Schlummer Atlas sowie der Berücksichtigung verschiedener Kriterien wie Vorbildcharakter, Team- und Innovationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und regionale Bedeutung. Er gilt als höchste Anerkennung für Hotelière und Hoteliers in Deutschland sowie für leitenden Positionen im Ausland.

Auszeichnung für herausragende Leistungen in der Hotellerie

Unter den Preisträgern fanden sich unter anderem Herr Kai Behrens vom Kempinski Hotel Frankfurt und Herr Werner Müller vom Kempinski Hotel Berchtesgaden in der Kategorie Kettenhotelerie. „Wir sind stolz darauf, dass Herr Gandenheimer für seine herausragenden Leistungen in der Hotellerie mit dem Schlummer Atlas-Award Top 50 Hotelier ausgezeichnet wurde", sagt Jana Stritt, Director of Sales and Marketing des Hotel Maximilian's. "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere exzellente Arbeit und unser Engagement für die Gästezufriedenheit."

Traditionshotel in Augsburg

Das 5-Sterne Superior Hotel Maximilian‘s gehört zu den traditionsreichsten Hotels in Deutschland und blickt auf eine Geschichte von mehr als 300 Jahren zurück. Seit Januar 2020 ist das Hotel Maximilian’s ein eigenständiges Privathotel und hat sich dem amerikanischen Verbund Preferred Hotels & Resorts angeschlossen. Mit 132 Zimmern und über 1.200 m² Veranstaltungsfläche präsentiert sich das Hotel als erstes Haus am Platz, direkt an der Maximilianstraße in der Innenstadt Augsburgs. Das Restaurant maximilian°s mit Show-Küche und Sonnenterrasse wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.