Go-Ahead Gesellschaften bekommen neuen Chief Operating Officer

Personalie

Arno Beugel startet im Dezember bei Go-Ahead als Chief Operating Officer. Foto: BRB

Die deutschen Go-Ahead Gesellschaften bekommen ab Dezember einen neuen Chief Operating Officer (COO). Wer die Geschäftsführung zukünftig unterstützt.

Der neue COO von Go-Ahead wird Arno Beugel. Er startete seine berufliche Laufbahn bei der Siemens AG, bevor er zur BRB (Bayerische Oberlandbahn GmbH und Bayerische Regiobahn GmbH) wechselte. Dort war er über 13 Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen tätig, zuletzt als Leiter vom Betrieb.

Eine Bereicherung für das Team und das Unternehmen

„Ich freue mich, dass wir mit Arno Beugel einen überaus erfahrenen Experten für unser Team gewinnen konnten. Dies bekräftigt erneut unsere langfristigen und nachhaltig orientierten Unternehmungen in Baden-Württemberg und in Bayern, wo wir ab Dezember 2022 mit insgesamt rund 20 Millionen Zugkilometern zu noch mehr Größe wachsen werden,“ freut sich Fabian Amini, CEO der Go-Ahead Gesellschaften in Deutschland.

Fortschritt der Verkehrswende unterstützen

Seit 2019 bietet Go-Ahead auf Teilen des Stuttgarter Netzes Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg an. Mit dem Elektronetz Allgäu seit Ende 2021 und den Augsburger Netzen ab Ende 2022 ist Go-Ahead auch in Bayern aktiv. Beugel blickt seiner neuen, beruflichen Zukunft positiv entgegen. „Nach über 13 Jahren bei der BRB freue ich mich auf die neue Herausforderung, aber auch auf die Konstante, die dringend notwendige Verkehrswende in Deutschland weiter vorantreiben und mitgestalten zu können“, sagt Arno Beugel.