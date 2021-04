Gastronomie: In Augsburg hat ein Burgerme-Store eröffnet

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Burgerme ist ab sofort in der Fuggerstadt vertreten: Im neuen Store in der Eberlestraße 33, im Stadtteil Pfersee, können sich die Augsburger seit MItte April vom Angebot des Burgerherstellers überzeugen. Burgerme möchte laut Aussage einer Pressemeldung vor allem mit einer kurzen Lieferzeit punkten: Maximal 30 Minuten soll es von der Bestellung bis zur Lieferung dauern. Die Kuriere sollen umweltfreundlich per E-Bike in einem Radius von zwei Kilometern zustellen.

Foto: Burgerme

Franchisepartner des neuen Burger-Grills ist Alexander Trautwein: „Ich wohne seit zehn Jahren in der Stadt und es freut mich sehr, dass die Augsburger jetzt unsere leckeren Burger genießen können. Auch Vegetarier und Veganer kommen bei uns voll auf ihre Kosten.“ Laut ihm sei die Lage im Wohngebiet nahe der Hauptstraße ideal, um Burger, Pommes und Co. schnell zu liefern. Burgerme biete außerdem bei der Online-Bestellung den Service der kontaktlosen Lieferung an. Dabei stelle der Kurier die Bestellung auf Wunsch vor der Haustür oder an einem anderen Ablageort ab, nehme einen Sicherheitsabstand von zwei Metern ein und warte dabei auf die Übergabe.