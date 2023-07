Für zwei weitere Jahre: Wolfram Hatz bleibt Präsident der vbw

Personalie

Wolfram Hatz ist Präsident der bayme vbm und vbw. Foto: bayme vbm

Wolfram Hatz bleibt Präsident der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. Er konnte auf der vbw Mitgliederversammlung die Wählerschaft von der Fortsetzung seiner Amtszeit überzeugen. Seit 2019 steht der Verbandschef als Präsident an der Spitze von bayme vbm und vbw.

Hatz kommt aus dem Mittelstand

Seit Beginn seiner Tätigkeit bei der Hatz GmbH & Co. KG ist er ehrenamtlich für die bayerischen Arbeitgeberverbände tätig, unter anderem war er bereits seit 2004 Vizepräsident von bayme vbm. Wolfram Hatz hat die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ruhstorf an der Rott viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich geleitet. Er ist heute Hauptgesellschafter des Unternehmens, Vorsitzender des Beirats und vertrieblicher Markenbotschafter.

Das sind die Amtskollegen des vbw-Präsidenten