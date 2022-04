Flughafen Augsburg: AdvanTec GmbH testet hybrides Fliegen

Im Zuge der Kooperation „Emissionsfreie Luftfahrt“ vollzog der Maschinenbauer am 19. April den ersten Testflug seines hybriden „AdvantTec 01“. Unter den Augen zahlreicher Pressevertreter, Fachbesucher, Vertreter der Stadt Augsburg, Interessierten Kunden und Investoren stellte das Augsburger Unternehmen das dafür entwickelte Antriebssystem E-ROP vor.

Von links nach rechts: Stefan Senger, Testpilot Klaus Ohlmann, Stefan Gorkenant. Foto: Torsten Paps

Ablauf des Erstflugs

Mit dem Wagnis sollte auf dem Flugplatz Augsburg aufgezeigt werden, dass die Luftfahrt elektrisch und leise betrieben werden kann. Der erfahrene Testpilot Klaus Ohlmann stieg dafür in das Flugzeug, um die Antriebstechnologie unter Realbedingungen vorzuführen. Zuvor erhielten alle Teilnehmer noch eine knappe Einführung in die Grundsätze der Innovation. Mit zwei Überflügen glückte die Veranstaltung und krönte den Erfolg der vorangegangenen Forschung sowie Ingenieursarbeit.

Revolution im Flugverkehr?

Es hätten sich bei diesem Erstflug alle berechneten Parameter bestätigt, wie AdvanTec im Nachgang vermeldet. Damit wollen sie den ersten Schritt in Richtung emissionsfreie Luftfahrt erfolgreich abgeschlossen haben. Die Verbrauchswerte sowie die Geräuschemissionen sollen einen Paradigmenwechsel in der Luftfahrt andeuten. Darauf baut nun auch die weitere Planung des Augsburger Betriebs auf. In einer folgenden Flugerprobung möchten die Innovatoren unter Beweis stellen, dass unter verschiedenen Flugbedingungen die berechneten Leistungsparameter des Antriebskonzeptes zutreffen.

Die weiteren Ziele des Projekts

Die kommenden Schritte wie die Vergrößerung der Reichweite, auf 250 Kilometer beziehungsweise 450 Kilometer, durch den Einsatz der von der AdvanTec GmbH entwickelten Batterien sollen schon bald folgen. Wie auch die Umsetzung von möglichen 1.750 Kilometer Streckenleistung mit dem Einsatz des Range Extenders, seien dieses Jahr von der Konstruktionszeichnung in die Realität geplant. Auf der Messe AERO, vom 27.-30. April 2022 in Friedrichshafen, stellt der Maschinenbauer dann das hybride Flugzeug „AdvanTec 01“ auch der Öffentlichkeit vor.