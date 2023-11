FCA startet in die sechste Virtual-Bundesliga-Saison

Fussball

v.l.n.r: Abdulrahman Gimo, Yannic Bederke, Christoph Geule, Haci Umut Saracoglu, Tobias Frisch. Quelle: FCA

Der FCA nimmt auch in der sechsten Spielzeit der Virtual Bundesliga teil und wird versuchen seinen Erfolg – trotz neuer Gegner - aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Was erwartet den Fußballklub dieses Jahr?

Die Virtual Bundesliga geht in ihre sechste Spielzeit. Als Gründungsmitglied setzt der FCA seinen Augsburger Weg im Bereich eSports fort und geht in der Spielzeit 2023/24 mit fünf Gamern aus dem Vereinsumfeld an den Start. Durch Konstanz im Team plant das Team an die Erfolge der vergangenen Saisons anknüpfen.

Bisherige Erfolge

In der letzten Spielzeit 2022/23 konnte sich der FCA im Club-Wettbewerb unter die Top Acht des Landes spielen, im Einzelwettbewerb landeten mit Yannic Bederke und Haci Umut Saracoglu zwei eSportler unter den besten 32 Gamern Deutschlands. Der Kader bleibt auch in der kommenden Saison unverändert: Yannic Bederke und Christoph Geule bleiben als Gründungsmitglieder des Teams bestehen, für Haci Umut Saracoglu, Tobias Frisch und Abdul Gimo geht es jeweils in die zweite Saison. Alle eSportler sind bereits langjährige FCA-Fans und -Mitglieder.

FCA startet gegen Stuttgart in die VBL Club Championship

Im Vergleich zur vergangenen Saison kommen drei Clubs aus der Bundesliga neu hinzu: Borussia Dortmund, der SC Freiburg und der FC Bayern München. Die neuen Teilnehmer aus der 2. Bundesliga sind Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Magdeburg sowie die drei Aufsteiger. Die VBL Club Championship startet für den FCA am Sonntag, 19. November 2023 um 17:00 Uhr, mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Analog zum Vorjahr wird der FCA in der Division Süd-Ost gegen 16 weitere Vereine um Punkte kämpfen.

Wer sich für das eSports-Team interessiert und dem Engagement des FCA dauerhaft folgen will, erhält auf Instagram und Twitter alle Informationen. Auf Twitch wird der FCA alle Spieltage sowie viele weitere Inhalte als Livestreams übertragen.