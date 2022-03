FC Augsburg solidarisiert sich mit Opfern des Ukraine-Krieges

Um ein klares Zeichen für Frieden zu setzen, trug die Mannschaft des FC Augsburg vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in Gedanken an die Menschen in der Ukraine blau-gelbe Aufwärmtrikots mit einer Friedenstaube sowie dem Schriftzug „Friedensstadt Augsburg“. Die Aufwärmtrikots wurden in einer limitierten Auflage produziert und sind nicht käuflich erhältlich. Der FCA versteigert nun 16 signierte Exemplare des Shirts für einen wohltätigen Zweck zugunsten der Menschen in der Ukraine. Auf der Plattform „Matchwornshirt“ können FCA-Fans bis Sonntag, 13. März, (18.00 Uhr) um eines der blau-gelben Trikots mitbieten.

Die 16 Fans mit den höchsten Geboten erhalten am Ende eines der Shirts. Der Erlös der Versteigerung kommt zu 100 Prozent den Menschen in der Ukraine zu Gute, die aufgrund der schrecklichen Ereignisse der vergangenen Tage in Not geraten sind. Bei der Versteigerung über die Plattform „Matchwornshirt“ wird eine Bearbeitungsgebühr fällig, die der FCA jedoch übernehmen wird, so dass die gesamten Erlöse an die Leidtragenden des Ukraine-Konflikts gespendet werden können.

„Der Krieg in der Ukraine macht uns auch Tage nach dessen Beginn alle schwer betroffen. Wir wollten mit unseren Aufwärmshirts sowie weiteren Aktionen rund um den Spieltag ein Zeichen für den Frieden setzen, da wir uns als Botschafter der Friedensstadt Augsburg sehen und diese Werte auch als Verein leben. Mit dem Erlös aus der Versteigerung wollen wir den Leidtragenden des Krieges finanzielle Unterstützung zukommen lassen und hoffen, dass eine größtmögliche Summe zusammenkommt“, sagt Geschäftsführer Michael Ströll.

Neben den blau-gelben Aufwärmshirts hatte die Mannschaft gegen Dortmund auf ihren Trikots die ukrainische Flagge auf der Brust getragen, zudem haben sich beide Teams vor Anpfiff mit einem großen Banner mit der Aufschrift „Gemeinsam für den Frieden“ klar positioniert. Bereits in der vergangenen Woche hatte die WWK ARENA außerdem in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb geleuchtet.