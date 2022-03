Der FCA unterstützt den Ubt e.V. bei Hilfsaktion für die Ukraine

Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine machen Menschen auf der ganzen Welt fassungslos und betroffen. Der FCA unterstützt dies kommunikativ und finanziell. Zusammen mit der aktiven Fanszene des aev organisiert der Ubt eine Lieferung von Hilfsgütern an die rumänisch-ukrainische Grenze. Dafür können FCA-Fans in den kommenden Tagen unter anderem Hygieneartikel, Handtücher, Verbandszeug oder Taschenlampen beim Fanprojekt Augsburg abgeben.

Sachspendenmöglchkeit für Stadionbesucher

Zusätzlich gibt es am Samstag, 12. März, vor dem Heimspiel gegen den 1. Fsv Mainz 05 für alle Stadionbesucher die Möglichkeit, Sachspenden an einer Abgabestelle am Kassenhäuschen abzugeben. Es ist zu beachten, dass die Abgabestelle ausschließlich fußläufig erreichbar ist und es dort keine direkte Parkmöglichkeit zum Be- und Entladen gibt. In den Tagen nach dem Spiel bringt der Ubt die Sachspenden dann an die rumänisch-ukrainische Grenze.

Geldspenden über den Ubt

Neben den Sachspenden haben Fca-Fans die Möglichkeit, die Menschen in der Ukraine über den Ubt finanziell zu unterstützen. So werden am Spieltag im Stadionumlauf Spenden gesammelt. Darüber hinaus kann über untenstehende Kontoverbindung gespendet werden. Mit den Geldspenden wird der dringendste Bedarf der Geflüchteten gedeckt. Auch der FCA unterstützt die Aktion und stellt unter anderem einen Lkw sowie Kleinbusse zur Verfügung.

Finanzielle Unterstützung der Aktion

Darüber hinaus unterstützt der Verein die Aktion des Ubt finanziell. Versteigerung der Aufwärmshirts läuft noch bis Sonntag Bis Sonntag, 13. März, (18.00) läuft außerdem noch die Versteigerung der blau-gelben Aufwärmtrikots, die der FCA vor dem vergangenen Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) getragen hatte. Auf der Plattform www.matchwornshirt.com können Fca-Fans um eines der blau-gelben Trikots mitbieten, die 16 Fans mit den höchsten Geboten erhalten am Ende eines der Shirts. Der Erlös der Versteigerung kommt den Menschen in der Ukraine zu Gute.