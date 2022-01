FC Augsburg präsentiert neuen Ausstatter

Um seinen Spielern nach intensiven Belastungen eine effiziente Regeneration zu ermöglichen, schließt der FC Augsburg eine Partnerschaft mit einem regionalen Sportausstatter. Wer die Profis fortan im Trainingsbetrieb unterstützen wird.

Optimierung der Regeneration Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der FC Augsburg freut sich über Zuwachs in der Sponsorenfamilie. Die Rebel Sports GmbH unterstützt ab sofort die Fuggerstädter. Mit ihrer Marke Flow Sports Technology Europe ist das Unternehmen nun als Supplier des FCA aktiv. Das 2017 gegründete Unternehmen mit Firmensitz in Starnberg hat sich auf Regenerationstechnik spezialisiert. In einer firmeneigenen Fabrik werden sowohl für Freizeit- als auch für Leistungssportler und Physiotherapeuten Massagepistolen hergestellt.

Durch die Nutzung der Massagepistolen von Flow Sports sollen sich Regenerationszeiten verkürzen und Verletzungen vorgebeugt werden. Die Geräte seien leistungsstark, hocheffektiv und wegweisend in der Regenerationstechnik. Im Zuge der Partnerschaft mit dem FCA setzt Flow Sports auf individuelle Spielermotive sowie Kommunikation über die digitalen und TV-relevanten Kanäle.

Stefan Reuter hat Belastung im Blick Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir freuen uns sehr, Flow Sports in unserer Sponsorenfamilie begrüßen zu dürfen. Die Philosophie, den Sport- und Alltag für viele Menschen besser und angenehmer zu machen und Regenerationszeiten zu verkürzen, passt hervorragend zum FC Augsburg. Regeneration spielt auch in der Belastungssteuerung unserer Spieler eine enorm wichtige Rolle, so dass die Produkte von Flow Sports unsere Möglichkeiten hier optimal erweitern“, freut sich FCA-Geschäftsführer Sport Stefan Reuter.

Regionale und ergänzende Partnerschaft Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Steffen Schöbel und Martin Suhre, Geschäftsführer der Rebel Sports GmbH sagen dazu: „Regeneration ist ein wichtiger Bestandteil im Profisport. Deshalb freuen wir uns sehr, ab sofort mit den Produkten

unserer Marke Flow Sports Teil der FCA-Familie zu sein und die Regeneration sowie das Training der Profis verbessern zu können. Der FC Augsburg ist mit seiner Philosophie für uns als Unternehmen aus der Region der perfekte Partner um die Bekanntheit unserer stark wachsenden Marke weiter auszubauen.“

Was das Sponsoring verspricht

Simon Wortmann, Senior Director Sportfive, fügt an: „Es freut uns, dass wir die Partnerschaft zwischen Flow Sports Technology Europe und dem FC Augsburg vermitteln konnten. Der FC Augsburg bietet für junge und aufstrebende Unternehmen eine ideale Plattform, um Ihre Markenbekanntheit zu steigern sowie die unternehmenseigenen Ziele zu erreichen.“