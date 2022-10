F.A.Z.-Institut zeichnet PCI in der Studie „Höchste Qualität 2022“ aus

Prämierung

Archivbild. Der Hauptsitz von PCI in Augsburg. Foto: PCI

Die PCI Augsburg GmbH wurde im Oktober 2022 erneut vom F.A.Z.-Institut ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielte in der Studie „Höchste Qualität 2022“ den Ersten Platz mit der höchstmöglichen Punktzahl in der Kategorie Baustoffe und -Zubehör. Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen ist essenzieller Erfolgsfaktor für Unternehmen. Sie prägt die Wahrnehmung von Unternehmen – und ist damit ein bedeutendes Kriterium in der Kaufentscheidung. Vor diesem Hintergrund hatte das F.A.Z.-Institut in der Studie „Höchste Qualität 2022“ 19.000 Unternehmen innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 01. September 2021 bis 31. August 2022 in verschiedenen Themenfeldern von Kundenzufriedenheit über Innovationsgrad bis hin zu Nachhaltigkeit und Weiterempfehlung analysiert. Dazu wurden detaillierte Fragen zu Qualitätsmanagement, Qualitätskontrollen, Kundenservice usw. gestellt.

Nicht die erste Auszeichnung für PCI

PCI konnte bisher schon zahlreiche Auszeichnungen gewinnen, darunter etwa „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“ und „Deutschlands Ausbildungs-Champion“ (F.A.Z.-Institut, 2022), „Höchste Reputation“ (Focus Money, 2022), „Die Besten der Branche“ (VBÖ-Auszeichnung 2022) „Unternehmen des Jahres“ (Focus Money, 2022), „Digital-Champion“ (Focus Money, 2021 und 2022), „Trendsetter der Deutschen Wirtschaft“ (F.A.Z.-Institut, 2021), „Marke des Jahrhunderts“ für die Marke Thomsit im Bodenbelagsbereich (ZEIT Verlag, seit 2019) und „Deutsche Traditionsmarke“ (Plus X Award, 2019).

„Unsere oberste Maxime bei Produktentwicklung und -herstellung ist beste Qualität hinsichtlich aller Produkteigenschaften. Komplettiert wird dies von ei­nem umfassenden Service-Angebot“, kommentiert Stephan Tschernek, Leiter Marketing PCI Gruppe. „Daher sind wir auf diese Auszeichnung außerordentlich stolz. Als Premiumanbieter unseren eigenen Anspruch durch ein renommiertes Institut bestätigt zu sehen, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich.“

So lief die Studie des F.A.Z.-Institut ab

Für die Studie analysierte das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag für das F.A.Z.-Institut (ein Unternehmen der Verlagsgruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung) rund 19.000 Unternehmen. Dazu zog das Institut die Daten eines Social Listenings mit 19 Millionen Nennungen in mehreren hundert Millionen Online-Quellen heran. Zusätzlich wurden umfas­sende und strukturierte Online-Fragebögen ausgewertet.