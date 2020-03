Erster Gesundheitstag bei datac in Augsburg

Das IT-Unternehmen datac mit Hauptsitz in Augsburg hat für seine Mitarbeiter erstmals einen Gesundheitstag veranstaltet. In Kooperation mit Dr. Michaela Simon, Coach für gesunde Personalentwicklung, wurde ein individuelles Konzept für das datac-Team entwickelt. In verschiedenen Vorträgen und Workshops zu Themen wie Ernährung, Bewegung und Entspannung erfuhren die Mitarbeiter, wie sie ihre Gesundheit im privaten und auch im Arbeitsalltag fördern können. Wie man jederzeit eine kleine Bewegungseinheit einlegen kann, konnten das datac-Team rund um das Firmengebäude beim Gesundheitstag testen: Beim sogenannten Parcouring wurden beispielsweise Geländer, Steine und Stufen zum Sportgerät.

Unterstützung der Mitarbeiter im Bereich Gesundheit

„Wir legen Wert auf eine Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das gilt auch für den Bereich Gesundheit“, betont Sabine Erlebach, Geschäftsführung der datac Kommunikationssysteme. Schließlich seien diese das „Herz“ des Unternehmens.

Zwei Auszeichnungen bei Great Place to Work 2019

Das Augsburger IT-Unternehmen erhielt letztes Jahr beim Wettbewerb Great Place to Work zwei Auszeichnungen. Hier hat datac als einer der besten Arbeitgeber beim Branchenwettbewerb gepunktet: In der Kategorie „Beste Arbeitgeber in der ITK-Branche“ belegte das Unternehmen Platz 1 bei den Systemhäusern in der der Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche (ITK) in seiner Größenklasse. In der Gesamtwertung landete datac auf dem 11. Platz. Ebenso zählte datac Kommunikationssysteme zur Kategorie „Beste Arbeitgeber Bayerns.“ „Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist“, sagte Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work Deutschland, anlässlich der Preisverleihung 2019.

Über datac Kommunikationssysteme GmbH

datac Kommunikationssysteme Augsburg realisiert digitale Arbeitsplatzumgebungen. Die besondere Kompetenz liegt dabei auf der Entwicklung und Implementierung individueller Strategien für die Optimierung von Kommunikations- und Geschäftsprozessen mit Microsoft Office 365, Skype for Business und Teams.