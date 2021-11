Erste Straßenbahn absolviert Testfahrt nach Königsbrunn

Die erste Testfahrt auf der Linie 3 von Augsburg nach Königsbrunn und wieder zurück war erfolgreich. Das melden die Stadtwerke Augsburg. Getestet wurde vor allem die Technik, zum Beispiel, ob die Stromversorgung über die Oberleitungen funktioniert. „Mit der ersten Testfahrt der Straßenbahn auf der Linie 3 sind wir mehr als zufrieden“, sagte swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. „Die Testfahrt zeigt, dass wir jetzt langsam aber sicher in den Endspurt komme und die Verbindung von Augsburg und Königsbrunn mit der Linie 3 in greifbare Nähe rückt.“ Damit die Linie 3 in Zukunft sicher über die Gleise rollt, sind die Probefahrten und technischen Abnahmen notwendig. Erst wenn alles funktioniert, kann die Bahn für die öffentlichen Fahrten freigegeben werden.

Ab dem 12. Dezember werden die ersten Straßenbahnen in 30 Minuten von Kö zum Kö rollen, also von der Mitte Königsbrunns zum Königsplatz und weiter zum Hauptbahnhof in Augsburg, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Geplant ist, dass der Streckenabschnitt nach Königsbrunn von der Tram in der Regel im 15-Minuten-Takt befahren wird, am Wochenende in der Nebenverkehrszeit alle 20 beziehungsweise 30 Minuten.

Rund 52 Millionen Euro investieren die Stadtwerke Augsburg in die Schienenverbindung der beiden Nachbarstädte Königsbrunn und Augsburg. Die Linie, ein gemeinschaftliches Projekt von swa, Stadt Königsbrunn sowie Stadt und Landkreis Augsburg, verläuft von der bisherigen Endhaltestelle „Haunstetten West P&R“ bis zum ZOB im Zentrum Königsbrunns.

Mehr als eine halbe Milliarde Euro investieren die swa mit Hilfe der Zuschussgeber Bund und Land in das Projekt Mobilitätsdrehscheibe und damit in den zukunftsfähigen Ausbau des Nahverkehrs. Das Gesamtprojekt besteht aus fünf einzelnen Teilprojekten: die 2010 fertiggestellte Linie 6, der neue Königsplatz, der seit 2013 in Betrieb ist, die Verlängerung der Linie 3, die ab Ende 2021 fahren soll, das Herzstück, der Hauptbahnhof, mit der geplanten Eröffnung 2023 und die Straßenbahnlinie 5, für die das Genehmigungsverfahren bei der Regierung von Schwaben noch läuft.