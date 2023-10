Erfolgreicher Tarifabschluss bei IG Metall Augsburg und Humbaur

Tarifvertrag

Das Humbaur Verwaltungsgebäude in Gersthofen. Foto: Humbaur GmbH

Nach dem langwierigen Konflikt zwischen IG Metall Augsburg und dem Anhänger-Hersteller gibt es positive Neuigkeiten bei der Zusammenarbeit: Die Gewerkschaft konnte ihre Tarifabschlüsse erfolgreich durchsetzen. Während davor die IG Metall Augsburg eine Strafanzeige gegen Humaur gestellt hatte, weil dieser angeblich die Erstwahl eines Betriebsrats verhindern wolle, gab ein finales Urteil Humbaur Recht.

Die Beteiligung der Mitglieder

Die intensiven Verhandlungen haben nun zu einem erfreulichen Ergebnis geführt, welches die Arbeitsbedingungen der Humbaur-Mitarbeiter spürbar aufwertet. „Trotz erheblichen Widerstands innerhalb des Unternehmens hat die IG Metall Augsburg ihre Anerkennung festigen können und ist dank einer starken Mitgliederbeteiligung in der Lage, Tarifverträge bei Humbaur abzuschließen", so Roberto Armellini, der Bevollmächtigte der IG Metall Augsburg.

Ein positiver Ausblick auf die Zukunft

Der neue Tarifvertrag wird am 1. November 2023 in Kraft treten und eine Laufzeit von zwei Jahren haben. Dieser Schritt wird nicht nur die finanzielle Situation der Arbeitnehmer verbessern, sondern auch die allgemeine Lebensqualität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigern. Die Einigung zwischen der IG Metall Augsburg und der Humbaur GmbH ist dabei ein erheblicher Meilenstein in der Beziehung zwischen Gewerkschaft und Unternehmen und unterstreicht das Engagement der Gewerkschaft für faire Arbeitsbedingungen, gerechte Entlohnung und die Wertschätzung der Arbeitnehmer.