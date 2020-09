Epple startet in das Ausbildungsjahr 2020

Die Auswahl an Ausbildungsberufen bei Epple spiegelt die Vielfalt der unterschiedlichen Arbeitsprozesse bei der Druckfarbenproduktion wider. So starteten im Ausbildungsjahr 2020 zwei Industriekaufleute und eine Fachkraft für Lagerlogistik ihre Lehrjahre bei Epple. Im zweiten und dritten Lehrjahr werden derzeit im Unternehmen eine Chemielaborantin, drei Industriekaufleute sowie eine Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet. Zusätzlich dazu können bei Epple Ausbildungen für Chemikanten, Kaufleute für Büromanagement und Medientechnologen Offset-Druck angetreten werden.

Erfahrene Azubis begleiten Neuankömmlinge

Für einen optimalen Start ins Arbeitsleben war für die Jugendlichen einiges vorbereitet. Nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden, die Personalleitung und die Ausbildungsleiterin sowie einem gemeinsamen Frühstück galt es, sich untereinander und das Unternehmen Epple besser kennenzulernen. Dies sollte mit Gemeinschaftsaktivitäten wie einer Schnitzeljagd und einer Führung durch das gesamte Unternehmen gelingen. Die erfahrenen Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Lehrjahr begleiteten dabei die Neuankömmlinge am Premierentag und gaben ihnen die ersten wichtigen Tipps für die dreijährige Ausbildungszeit. Birgit Fuhrmann, Ausbildungsleitung bei Epple sagte: „Für mich ist es jedes Jahr eine Freude, die neuen Auszubildenden in Ihrem Berufsstart zu unterstützen und zu begleiten. Die Weiterentwicklung jedes einzelnen von Beginn an mitzuerleben liegt mir sehr am Herzen. Außerdem bringt die Zusammenarbeit mit jungen Kollegen viele frische Ideen und neue Impulse für den Arbeitsalltag und das gesamte Unternehmen.“

Über Epple Druckfarben

1870 wurde Epple gegründet. Als einer der führenden Herstellern von Offsetdruckfarben hat das Unternehmen durch die frühzeitige Entwicklung von mineralölfreien Öko-Serien und speziellen Farbtypen für sehr lange Waschintervalle im Schön- und Widerdruck seine Innovationskraft demonstriert. Sitz des Unternehmens ist das bayerisch-schwäbische Neusäß bei Augsburg.