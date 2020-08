Epple hat neue Niederlassung in Belgien eröffnet

Die neu gegründete Epple Druckfarben Benelux BV hat in Turnhout, Belgien, erfolgreich ihre Arbeit aufgenommen. Geschäftsführer der jüngsten Niederlassung der Epple Druckfarben AG ist Danny Quermia. Als ein führender europäischer Hersteller für Bogenoffsetdruckfarben, kann Epple somit ab sofort in den wichtigen Druckmärkten Belgien, Niederlande und Luxemburg einen noch direkteren Kontakt zu Druckerei- und Endkunden pflegen.

Schnelle und direkte Kommunikation mit Kunden

Danny Quermia arbeitet seit über 20 Jahren mit und für Epple und hat als Geschäftsführer von Epple Druckfarben Benelux eine klare Zielsetzung: „Die schnelle und direkte Kommunikation mit den Kunden ist in der heutigen Grafischen Branche, die durch Marktkonsolidierung und sehr spezialisierte Druckereien geprägt ist, unabdingbar. Die Unternehmen fragen verstärkt nach einer professionellen Unterstützung bei der Optimierung der Druckprozesse und der Druckprodukte. Auf diese Fragen werden wir mit unserem Know-how die richtigen Antworten geben.“

Vom Lager in Turnhout in Belgien werden die Kunden in der Benelux mit den Produktgruppen aus Druckfarben, Druckchemikalien und Lacken beliefert. Mit der eigenen Mischstation könne Epple Benelux flexibel auf Kundenwünsche reagieren und Sonderfarben jeglicher Art schnell an den gewünschten Ort liefern. Im Service steht ein professionelles Verkaufs- und Technikteam mit langjähriger Branchenerfahrung und anwendungstechnischer Kompetenz bereit.

Synergieeffekte durch die Partnerschaft

Ein solcher Kundenservice sei Wilfried Bauder, Head of Sales der Epple Druckfarben AG, wichtig: „Wir waren bisher mit hervorragenden Vertriebspartnern in der Benelux gut aufgestellt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und damit auf unsere Kunden zu: Unser Service wird noch schneller und sehr individuell-lösungsorientiert”. Hier sollen Kunden auch von den Synergieeffekten der engen Partnerschaft mit PCO Europe profitieren. Epple hatte den niederländischen Druckchemikalienspezialisten kürzlich übernommen und wird damit zunehmend zum Komplettanbieter. Wilfried Bauder fasst den Kundenvorteil zusammen: „Durch die koordinierte Abstimmung und Weiterentwicklung der einzelnen Produktgruppen aus Druckfarben, Druckchemikalien und Lacken können wir den Kunden komplette und einzigartige Lösungen für einen optimalen Druckprozess anbieten.“