Epple Druckfarben übernimmt niederländische PCO Europe B.V.

Die Epple Druckfarben AG aus Neusäß übernimmt den niederländischen Druckchemikalienhersteller PCO Europe B.V. Damit übernimmt Epple als führender Hersteller von Bogenoffsetfarben und -lacken einen führenden Produzenten und Lieferanten von Druckchemikalien für die Offsetdruckindustrie. Epple wird damit Druckereien weltweit ein sehr breites und prozessoptimiertes Portfolio an Druckmaterialien für den Bogenoffsetdruck anbieten können.

Stärkung des Produktportfolio

„Die Übernahme von PCO Europe ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Epple Firmengruppe, wir stärken unser Produktportfolio im Bereich Druckchemikalien enorm", erklärt Stefan Schülling, Vorstand bei der Epple Druckfarben AG und verantwortlich für Vertrieb und Finanzen. „Epple und PCO Europe haben sich für Vertrieb und Produktentwicklung künftig viel vorgenommen. Indem wir Synergien innerhalb der Unternehmen konsequent nutzen, wollen wir unsere führende Marktstellung bei Bogenoffsetfarben, lacken und Druckchemikalien in Europa wahren und unsere Position am globalen Markt deutlich ausbauen.“

Zusammenarbeit seit 2018

Dass die Zusammenarbeit funktionieren wird, davon haben sich die Firmen bereits überzeugt: Seit August 2018 ist die Epple Druckfarben AG an PCO Europe B.V. beteiligt und übernimmt zum 1. Juli 2020 die Anteile von Roberto Levi Acobas, Präsident der Printgraph Solutions S.r.l., Settimo Milanese, Italien. Damit wird PCO Europe B.V. eine hundertprozentige Tochterfirma der Epple Druckfarben AG. Roberto Levi Acobas wird weiterhin Anteilseigner an PCO Eastgate bleiben.

Großes Potential in Kooperation



Die intensive Entwicklungs- und Vertriebszusammenarbeit zwischen den Teams von Epple und PCO Europe habe sich zuletzt bereits bei der Markteinführung des umweltfreundlichen Farbsystems PURe ausgezahlt. In solch intensiven technologischen Kooperationen sehe Dieter Zang, Geschäftsführer von PCO Europe, großes Potenzial: „Wir können Druckfarben, -hilfsmittel und Lacke für die jeweiligen Druckprozesse der Kunden optimal aufeinander abstimmen. Damit unterstützen wir unsere Kunden, ihre täglichen Herausforderungen in den Bereichen Qualität, Kosteneinsparung, Umweltverantwortung und stabile Produktion erfolgreich zu meistern.“