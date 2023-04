Energie Schwaben spendet 25.000 Euro an Humedica

Für den guten Zweck

Markus Last übergibt den Scheck von Energie Schwaben an Heinke Rauscher. Foto: Energie Schwaben

Anfang des Jahres bebte die Erde in der Türkei und in Syrien. Humedica unterstützt die Menschen vor Ort. Jetzt auch mit einer Spende von Energie Schwaben. Wozu die 25.000 Euro genau eingesetzt werden.

Einen Scheck über 25.000 Euro übergab Markus Last, Sprecher der Geschäftsführung Energie Schwaben, an Heinke Rauscher, Vorständin bei Humedica e.V. Das Geld ist für die Hilfe bestimmt, die Humedica für die Betroffenen des Erdbebens im Grenzgebiet von Türkei und Syrien Anfang Februar leistet.

„Eines unserer medizinischen Teams war sehr schnell vor Ort“, berichtet Heinke Rauscher. „Wir setzen aber generell auf langfristige Hilfe. Zum Beispiel unterstützen wir den Bau von Latrinen und Wassertanks sowie den Betrieb eines Feldkrankenhauses in Syrien. Außerdem helfen wir den Menschen, die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Wir freuen uns deshalb sehr über die Spende. Damit trägt Energie Schwaben dazu bei, dass wir unser Engagement weiterführen können.“

Weshalb sich Energie Schwaben zu der Spende entschieden hat

Markus Last, Energie Schwaben, betont: „Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen und Wirtschaftsfaktor vor Ort sehr ernst. Wir sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei humedica, vor allem auch den ehrenamtlich Engagierten, sehr dankbar, dass sie sich für die Opfer der Erdbebenkatastrophe einsetzen. Das unterstützen wir sehr gerne!“

Energie Schwaben engagiert sich sozial

Die Menschen in der Region liegen dem Energie Schwaben-Team sehr am Herzen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb unterstütze die Unternehmensgruppe vor allem ehrenamtliches Engagement in Bayerisch-Schwaben, insbesondere den Einsatz für die Menschen und ein gutes Zusammenleben: Vereine, Einrichtungen und Organisationen aus den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Soziales wie etwa Humedica.