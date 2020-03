eest! aus Augsburg plant Covid-Zentren

Es wird aktuell davon ausgegangen, dass in Zeiten der Corona-Krise damit zu rechnen ist, dass Turn- und Messehallen als Notfallunterkunft, Lazarett oder Quarantäne-Station auf Deutschland und weitere Länder zukommen. Das Hauptziel ist die Entlastung der Krankenhäuser und Notfallstationen, damit diese sich in angemessener Weise um die Kranken und akuten Fälle kümmern können. Bei der Auslagerung in andere Unterkünfte will der Spezialist für die Planung von temporären Baute eest! aus Augsburg durch Trennwände die Raumaufteilung ermöglichen und erleichtern.

Der Quarantäne-Raum

Ein sogenannter Quarantäne-Raum hat eine weiße Oberfläche und ist außerdem abwaschbar, hygienisch und desinfizierbar. Er besitzt eine Tür und ein Fensterelement. Die Grundfläche und Höhe können variieren.

Mindestabstand einhalten durch Trennwandsystem

Durch ein Trennwandsystem kann außerdem flexibel Abstand gehalten werden. Dadurch lassen sich Einzel- und Mehrfachkabinen umbauen, sowie eine beliebige Raumsituation durch die Trennwand hergestellt werden.

Über eest!

Die eest! gmbh & co. kg ist Projektgesellschaft, Marketing- und Eventagentur in einem und damit Partner und Dienstleister in den Bereichen Marketing und Kommunikation, Messen, Veranstaltungen, Events sowie Medien und Design. eest! ist für nationale sowie internationale Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Industriezweigen tätig.

Über die VOMO Leichtbautechnik GmbH

Seit 2001 umfasst der Kernbereich der Arbeit der VOMO Leichtbautechnik GmbH die Herstellung und Weiterverarbeitung von Leichtbauplatten mit Papierwabenkern. Als klassisches Unternehmen ist VOMO eine verlängerte Werkbank und Zulieferer für Messebau, Museen und Ausstellungen, Ladenbau, Tischlereien und Schreinereien, Caravanbau, Innenarchitekten sowie Bibliotheken. Neben den standardisierten Grundprodukten haben Kunden grundsätzlich auch die Möglichkeit das Produkt zu individualisieren und nach den eigenen Wünschen anpassen zu lassen.