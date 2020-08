Drei Mohren Hotel in Augsburg bekommt einen neuen Namen

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob der Name „Drei Mohren“ rassistisch ist. Das Hotel hatte sich zunächst aufgrund der Tradition des Namens gegen eine Umbennenung entschieden. Der Name „Drei Mohren“ geht auf drei abessinische Mönche zurück, die im 15. Jahrhundert in der damaligen Herberge Zuflucht gefunden haben sollen. Nach einem längeren Prozess haben sich die Verantwortlichen nun aber doch dazu entschlossen, das Hotel umzubennen. Das teilte das Hotel am Mittwoch mit.

Aus Drei Mohren Hotel wird Maximilian's Hotel

Das Drei Mohren Hotel in Augsburg nennt sich künftig Maximilian’s Hotel. Der neue Name passe besser zur internationalen Vermarktung des Hauses, sagt Hoteldirektor Theodor Gandenheimer. „Es ist ein zeitgemäßer Name, um Gäste aus aller Welt und allen Kulturen anzusprechen.“

Namensgeber Kaiser Maximilian I. (1459-1519) habe eine herausragende Bedeutung für Augsburgs große Geschichte, dazu passe auch die zentrale Lage des Hotels in der Maximilianstraße – Augsburgs historische Prachtmeile. Laut Gandenheimer wurde die Diskussion bezüglich des alten Namens zum Anlass genommen, viele Gespräche mit Gästen und Beschäftigten zu führen.

„Wir haben entschieden, dass wir mit einem neuen Namen dem gesellschaftlichen Wandel Genüge tun“, stellt der Hotelchef fest. Als erstes Haus am Platz bekunde man so auch seine Verantwortung in unserer vielfältigen, bunten Gesellschaft.

Den Namen „maximilian°s“ gibt es übrigens schon im Haus – eines der Hotelrestaurants ist seit Jahrzehnten so benannt. Der Namenswechsel von „Drei Mohren“ zu „Maximilian’s“ soll noch in diesem Jahr vollzogen werden.