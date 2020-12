Dr. Andreas Herch: „Ab Q2 wird der Gesamtmarkt anziehen“

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

Dr. Andreas Herch: Es gibt einige Branchen, die auch in 2021 massiv unter dem Corona-Thema leiden werden. Dies betrifft leider auch einige große Unternehmen in der Region. Dennoch glaube ich, dass mit dem Start der Impfungen auch die vielerorts sehr pessimistische Stimmung besser werden wird. Ab Q2 2021 glaube ich an einen stark anziehenden Gesamtmarkt, der den vielen tollen Firmen in der Region einen Schub geben wird.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2021 auf?

2021 steht für uns ganz klar im Zeichen der Digitalisierung. Sowohl für uns intern mit der Einführung einer neuen ERP-Lösung, als auch bei unseren Kunden, durch viele spannende Innovationen, die wir in unserem Entwicklungsbereich aktuell bauen. Wir sehen das Jahr 2021 geschäftlich sehr positiv.

Wie blicken Sie ganz persönlich auf das neue Jahr?

Da es ja nur besser werden kann, freue ich mich auf das Jahr 2021. Ein Highlight wird sicher der erste Urlaub sein, den wir hoffentlich maskenfrei irgendwann wieder genießen dürfen.