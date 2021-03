Digitalagentur Team23 aus Augsburg feiert 20 Jahre am Markt

Was in Herrsching am Ammersee 2001 auf 23 Quadratmetern als Studenten-Idee begann, ist nach zwanzig Jahren zu einer bundesweit agierenden Digitalagentur mit Sitz in Augsburg angewachsen. Gestartet haben die Gründer Fabian Ziegler und David Danier mit einer kleinen Webseite, einer Art Wikipedia für Webmaster. Zu diesem Projekt kamen schnell regionale Kunden wie zum Beispiel die Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe – bis heute ein Kunde bei Team23 – hinzu.

Aus dem Gründerteam sind inzwischen rund 73 Mitarbeiter geworden und die Agentur hat sich mit circa 150 mittelständischen Kunden und Konzernen am Markt positioniert. So setzt Team23 etwa nahezu alle Design-Elemente der deutschen Sparkassen, den E-Commerce Shop von Garten und Freizeit, wie auch die Webseite der Stadtwerke Augsburg um. Dabei reicht das Branchenportfolio von Healthcare – etwa Prospitalia, Synlab und Augustinum – über Industrie und Handel, etwa Siemens, Grenzebach oder Asys, Finanzen, zum Beispiel Sparkassen, Walser Privatbank, Patrizia, bis zum öffentlichen Dienst und der Stadt Augsburg.

Zwischenzeitlich wurde die Agentur auch zum dritten Mal in Folge wurde sie im jährlichen Focus-Business Ranking als Top-Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Für 2021 liegt die erfolgreiche Augsburger Agentur nun sogar deutschlandweit an der Spitze auf Platz 1 in der Kategorie „Internet und Multimedia“.

„Wenn man so zurückblickt ist es kaum in Worte zu fassen, wie viel wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht haben. Wir sind unglaublich stolz auf unser Team, unsere Kunden und unsere Partner, ohne die wir nie so erfolgreich geworden wären,“ kommentierte Fabian Ziegler, der bis heute die Agentur als Geschäftsführer leitet. Gerade die Mischung aus Teamwork und Förderung aller Mitarbeiter mache den Spirit und Erfolg bei Team23 aus, erklärt er. Groß gefeiert wurde das Jubiläum Pandemie-gerecht virtuell. Allen Mitarbeitern wurden kleine Geschenke und eine persönliche Karte für die Feier ins mobile Office geschickt, um dann gemeinsam auf viele weitere Jahre anzustoßen.