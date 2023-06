Diese Mittelständler aus Schwaben sind die Gewinner des TOP100 Summit 2023

Würdigung

Ranga Yogeshwar hält seine Laudatio. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWBEN.de

In der Jubiläumsrunde hatten sich 550 Unternehmen um die Auszeichnung beworben – so viele wie nie zuvor. 300 Firmen setzten sich durch (maximal 100 pro Größenklasse) und erhielten am Jahresanfang das TOP 100-Siegel 2023. Im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit im Kongress am Park in Augsburg wird hat Ranga Yogeshwar den Top-Innovatoren persönlich zu diesem Erfolg gratuliert. „Die alte Philosophie ‚Augen zu und durch‘ hilft angesichts der vielfältigen Herausforderungen nicht mehr weiter. Gefordert ist ein ganz anderes, neuartiges Denken: Augen auf und Mut zur Veränderung! Gerade die TOP 100 haben hierfür beste Voraussetzungen. Denn sie sind klein und wendig, können direkt entscheiden und agil reagieren.“

Die innovativsten Unternehmen des Mittelstands werden beim TOP 100 Summit jährlich geehrt. In diesem Jahr waren zahlreiche Gäste aus der Wirtschaft im Augsburger Kongress am Park zu Gast. Fotos: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

„Investitionen in Innovationen sichern den Erfolg“

Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter von TOP 100, ergänzt: „Investitionen in Innovationen sichern den wirtschaftlichen Erfolg von morgen. Das haben die Top-Innovatoren verstanden. Sie sind systematisch auf die Gestaltung des Neuen ausgerichtet.“

Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team hatten das Innovationsmanagement und den Innovationserfolg der Bewerber anhand von mehr als 100 Kriterien in fünf Kategorien überprüft. Zentral bei dieser Analyse ist, ob ein Unternehmen die Innovationsarbeit planvoll angeht und zum Beispiel entsprechende innovationsfreundliche Strukturen und Rahmenbedingungen im eigenen Haus etabliert. Wichtig ist auch, ob eine Innovation am Markt Erfolg hat.

Nach diesem Modus funktioniert das TOP 100-Konzept

Damit alle Teilnehmer dieselben Chancen haben, wird das TOP 100-Siegel in drei Größenklassen vergeben, die sich nach der Anzahl der Beschäftigten richten: bis 50 Mitarbeiter, 51 bis 200 Mitarbeiter und schließlich mehr als 200 Mitarbeiter. Die Innovationsstärke der 300 TOP 100-Unternehmen wird an mehreren Kennzahlen deutlich. So wurden ihnen im Zeitraum 2019 bis 2021 887 nationale und 2.717 internationale Patente erteilt. Rund 41 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaften die Top-Innovatoren zudem mit Innovationen, also mit Marktneuheiten und innovativen Verbesserungen. Insgesamt befinden sich unter den diesjährigen TOP 100-Unternehmen 107 nationale und 43 Weltmarktführer. 69 Prozent der ausgezeichneten Mittelständler sind familiengeführte Betriebe.

Die drei besten Unternehmen pro Größenklasse gelangten in eine weitere Auswahlrunde. Die TOP 100-Jury wählte dann für jede Größenklasse den „Innovator des Jahres“, also den Erstplatzierten. Diese Mittelständler schafften es auf das Podium:

Größenklasse der Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern:

DiHeSys Digital Health Systems GmbH aus Schwäbisch Gmünd

Scantinel Photonics GmbH aus Ulm

Endiio Engineering GmbH aus Freiburg

Größenklasse der Unternehmen mit 51 bis 200 Mitarbeitern:

Fenecon GmbH aus Deggendorf

Neura Robotics GmbH aus Metzingen

Neodigital Versicherung AG aus Neunkirchen

Größenklasse der Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern:

MLL Münchner Leukämielabor GmhH aus München

MPDV Mikrolab GmbH aus Mosbach

Peter Huber Kältemaschinenbau SE aus Offenburg

Diese Unternehmen aus Bayerisch-Schwaben haben die Jury überzeugt

Auch in diesem Jahr haben es einige Unternehmen aus unserer Region auf das Siegertreppchen geschafft. Diese sind: