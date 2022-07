Bela Aqua aus Zusmarshausen auf Deutschem Mittelstands-Summit geehrt

Auszeichnung

Ranga Yogeshwar (3. v.l.) gratuliert dem Team von Bela Aqua aus Zusmarshausen im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits. Foto: Bela Aqua

Gleich in zwei Kategorien konnte das Zusmarshausener Unternehmen die Jury des Innovationswettbewerbs Top 100 überzeugen. Wie das Team von Bela Aqua das geschafft hat.

Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar würdigt die Bela Aqua GmbH aus Zusmarshausen anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitagabend, 24. Juni, in Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind.

Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 29. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte Bela Aqua in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in den Kategorien „Innovationsklima“ und „Außenorientierung/Open Innovation“, heißt es in einer Mitteilung des bayerisch-schwäbischen Unternehmens.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmens-porträt heißt es zu Bela Aqua auszugsweise: „Mit ihren Trinkwasseraufbereitungs- und -veredelungssystemen versorgt Bela Aqua Privathaushalte, Büros, Praxen, aber auch Restaurants. Ihre innovativen Produkte sind dank ausgeklügelter Filtrationsverfahren mit Energetisierung und Verwirbelung Technologieführer.“ Außerdem heißt es weiter: „Eine Schlüsselrolle bei der Generierung von Innovationsideen und Verbesserungsvorschlägen spielen auch die Fachberater von Bela Aqua. Denn sie sprechen als Direktvertriebsprofis täglich mit privaten und gewerblichen Kunden und erhalten somit „Anregungen aus erster Hand“, wie es die Prokuristin Vanessa Brandl formuliert.