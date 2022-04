Diese Chancen bietet das Rocketeer Festival für Start-ups

Die Küche ist das Herzstück jeder Wohnung. Hier trifft sich die Familie, es finden Partys statt und vor allem wird gekocht. Neben den Zutaten braucht es dafür einen groben Plan, Kreativität, Fingerspitzengefühl und das richtige Timing. Weil es auch bei Start-ups auf das Timing, den richtigen Input und Kreativität ankommt, treffen sich diese in der Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival 2022 in Augsburg.

Diese Plattform bietet das Festival

Denn das Rocketeer Festival bietet einen Rahmen für frische Unternehmens-Ideen. Das Festival, das am Mittwoch, den 11. Mai, im Kongress am Park in Augsburg stattfindet, ist Treffpunkt für Macher aus dem Mittelstand und Gründer in Sachen digitale Innovationen und Zukunftstrends. Hier können sie verschiedenen Speakern zuhören, voneinander lernen und ihr Netzwerk erweitern.

Die Innovation Kitchen

Neben den Expertenvorträgen auf verschiedenen Bühnen und zahlreichen Networking-Formaten für die Teilnehmenden gibt es beim Rocketeer Festival mehrere Aktionsflächen. Eine davon: Die Innovation Kitchen – Best of Start-ups by „Augsburg gründet!“ Die Innovation Kitchen ist der Treffpunkt für die Start-up-Szene, Investoren und Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit mit jungen Gründern interessiert sind. Im Zentrum stehen Start-ups der Region, die sich dort präsentieren.

Die Initiative „Augsburg gründet“

Gehostet wird die Innovation Kitchen in Zusammenarbeit mit der Initiative „Augsburg gründet!“ der Stadt Augsburg und dem Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S), die Gründer auf ihrem Weg zum eigenen Unternehmen begleiten. „Mit „Augsburg gründet!“ wird aktiv die Gründungskultur gefördert und eine Vernetzung der regionale Start-up-Szene ermöglicht. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Innovation Kitchen auf dem Rocketeer Festival wieder einen eigenen Bereich für Gründer und Gründungsinteressierte schaffen können“, sagt Stefan Schimpfle, Geschäftsführer Digitales Zentrum Schwaben. „Es ist großartig, dass das Digitale Zentrum Schwaben auch in diesem Jahr wieder die Innovation Kitchen auf die Beine stellt. Es ist eine einmalige Möglichkeit für Start-ups, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Daniel Kempf, Mitinitiator von Rocketeer.

Das Start-up Flowsight

Und diese Möglichkeit will ein Start-up bereits nutzen: Flowsights beschäftigt sich mit intelligenter Prozessoptimierung durch vorrausschauende Wartung für industrielle Arbeitsprozesse. Und genau das wollen die drei Gründer den Teilnehmenden des Rocketeer Festivals präsentieren. „Als wir hörten, dass die Innovation Kitchen wieder stattfindet, haben wir uns sofort beworben. Diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wo sonst bekommt ein Start-up so konzentriert so viel Aufmerksamkeit?“, sagt Dirk Widmann, Mitgründer von Flowsights.