Messe Augsburg feiert Geburtstag: 35 Jahre voller Veranstaltungen und Ausstellungen

Besondere Feier

Mitarbeiter des Messegeländes Augsburg feiern den 35. Geburtstag des Standorts. Foto: Messe Augsburg

Am 9. April 1988 wurde die Messe Augsburg eingeweiht – der Auftakt für eine inzwischen 35 Jahre lange Messegeschichte. In dieser wuchsen kleine Veranstaltungen zu Weltleitmessen heran und prägten die ganze Region. „Wir freuen uns sehr über 35 Jahre Messe Augsburg – 35 Jahre, in der viele spannende Ereignisse und Veranstaltungen stecken. Die Geschichte zeigt wie eng die Entwicklung der Messegesellschaft mit dem Wachstum der Stadt, der Region und der ansässigen Wirtschaft verknüpft ist. Genau mit dieser industriellen Verbundenheit punktet die Messe Augsburg heute weiterhin, und wir sehen uns so in der Tradition des Gründungsgedankens“, sagt Geschäftsführer Lorenz A. Rau. Das Jubiläum fällt in eine Zeit des Umbruchs am Augsburger Messestandort.

Ein Rückblick auf die Anfänge des Augsburger Messezentrums

In weniger als einem Jahr wurde auf dem Gelände, das heute die Adresse „Am Messezentrum“ trägt, für rund 30 Millionen D-Mark sowohl die Schwabenhalle gebaut als auch fünf weitere Leichtbauhallen. Die Gesamthallenfläche betrug damals annähernd 18.000 Quadratmeter. Ein riesiges Areal für die damals noch kleine Messegesellschaft. In Hochzeiten der Bauphase waren rund 250 Arbeiter gleichzeitig auf dem Gelände damit beschäftigt, alles zu finalisieren. Die Fertigstellung erfolgte planmäßig zur Eröffnungsfeier, kombiniert mit den letzten Tourvorbereitungen von Ute Lemper, die damals in der Schwabenhalle stattgefunden haben. Von einer „Baustelle in einer Baustelle“ sollen Beteiligte damals gesprochen haben, und dass alles dennoch reibungslos funktioniert hätte.

Afa und Messe Augsburg schon seit Beginn miteinander verknüpft

Mit einem Festakt wurde die Geburtsstunde gefeiert, anschließend strömten über 30.000 Besucher zum Tag der Offenen Tür. An diesem wurde das neue Messegelände der Öffentlichkeit und den Augsburgern vorgestellt. Jene Eröffnung galt als eine Feuertaufe und als erster Stresstest, den die Messe bewältigten konnte. In den Tagen darauf folgte eine Eröffnungswoche mit der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, einer Mode-Gala, dem Musikantenstadl und einer Rock-Messe. Wenige Wochen später fand die erste Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz Afa, auf dem Messegelände statt. Das Format konnte schon damals dort ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Insgesamt elf Messen fanden im ersten Jahr auf dem neuen Gelände statt. Dazu zählten unter anderem eine Trachtenmesse, die Büro- und Computertage Audicom ’88 sowie die Schwäbischen Modellbautage, dazu zahlreiche weitere Veranstaltungen.