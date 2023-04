Nächste Premiere: Messe Augsburg kündigt neue Veranstaltung für „Marktnische“ an

Ausstellung

Symbolbild. Der Messestandort Augsburg begrüßt im November ein neues Veranstaltungsformat. Foto: Messe Augsburg

Der nächste Neuzugang im Portfolio der Messe Augsburg soll den Tourismus vor Ort in Schaulicht stellen. Was alles zum neuen Format angekündigt wurde.

Neue Veranstaltung für Ferienimmobilienvermieter in der Messe Augsburg: die Messe „SuperStay live“ startet im November als Branchenplattform für die Aufwertung von Ferienimmobilien. Vom 10. bis 12. November 2023 dreht sich in der Messe Augsburg somit alles ums Sanieren, Renovieren, Betreiben und Vermarkten von Ferienhäusern und -wohnungen. Die neue Messeplattform soll Informationen und Austausch rund um die Aufwertung von Ferienimmobilien sowie deren optimierten Betrieb.

Das ist der Ausrichter der „SuperStay live“

Die Messe Augsburg richtet die neue Messe „SuperStay live“ gemeinsam mit dem Kooperationspartner AppMe GmbH aus. „Unsere Messen sollen eine einzigartige Plattform bieten, auf der sich Fachleute und Interessierte in einem exklusiven Rahmen treffen und austauschen können“, sagt Arne Petersen, Gründer und Geschäftsführer von AppMe und fügt hinzu: „Wir möchten unseren Kunden eine Veranstaltung bieten, die nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam ist und einen Mehrwert bietet, den sie anderswo nicht finden können.“ Die Veranstaltung richte sich an Fachleute wie Vermieter, Investoren und Architekten. Aber auch weitere Interessierte aus und an der Ferienimmobilien-Brache sollen vor Ort nicht zu kurz kommen. Angekündigt wird ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und Networking-Events.

Was macht das Format für die Messe Augsburg interessant?

Nicht nur dem Nachhaltigkeitsgedanken entspringend bleibe der regionale Urlaub beliebt. Die Branche der Ferienimmobilien boome und Bayern sei der mit Abstand größte Markt in Deutschland für privat vermietete Ferienimmobilien. Daher soll die Zeit für eine Messe reif sein, welche die Bedürfnisse dieser Branche adressiert und alle Fachleute zusammenbringt. „Mit der SuperStay live baut die Messe Augsburg nicht nur ihr Eigenportfolio aus, sondern bleibt ihrer Strategie treu, sich weiterhin als der Standort in Süddeutschland für Spezialthemen zu profilieren“, erklärt Lorenz Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg. Mit der Plattform besetze die Messe Augsburg laut ihm „eine Marktnische mit deutlichem Wachstumspotential und hoher Relevanz für den Tourismus in Bayern“.