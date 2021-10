Die Kindersparwochen der Stadtsparkasse Augsburg starten

Junge Kundinnen und Kunden erhalten auch heuer ein kleines Geschenk, wenn Sie ihre Spardosen zum Entleeren vorbeibringen. Damit die Spardosen sicher und mit Abstand geleert werden können, verlängert die Stadtsparkasse dieses Jahr die Kindersparwoche und macht „Wochen" daraus.

Darüber hinaus sind weitere Aktionen in den Kindersparwochen geplant: So erhalten zum Beispiel alle Knaxianer, das sind junge Kundinnen und Kunden, die Mitglied im Knax-Klub der Sparkasse sind, Vogelfutter-Tütchen inklusive einer Bastelanleitung für eine nachhaltige Futterstation zugeschickt. Auch die Knaxiade-Kindergärten erhalten die Bastelvorlage inklusive Vogelfutter.

Spielerisch den Umgang mit Geld erlernen, dabei unterstützt die Knax-Taschengeld-App. Die App dient als „virtuelles" Taschengeldkonto, das von den Eltern verwaltet wird. Kinder sollen über die App das Prinzip des Ein- und Auszahlens oder wie ein Sparziel erreicht werden kann lernen. Finanzerziehung, die Spaß macht und gleichzeitig eine ideale Vorbereitung für das 'reale' Kinder- Girokonto S Max darstellt, nennt es die SSKA.

Gespart wird schon lange und wird es wohl auch in der Zukunft. Den Spargedanken zu fördern ist der Stadtsparkasse Augsburg sehr wichtig. Welche Art des Sparens sich wirklich lohnt, ändert sich allerdings mit der Zeit. Dazu die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Cornelia Kollmer: „In Niedrigzinszeiten Geld einfach so auf den Kopf zu hauen, davon halte ich nichts. Im Großen wie im Kleinen ist Sparen noch immer die wirksamste Methode, um für die Zukunft ein solides finanzielles Fundament aufzubauen - oder um sich kleine und auch größere Wünsche erfüllen zu können. Aber auch unvorhersehbare Ausgaben lassen sich mit einem „Sparpolster" leichter bewältigen. Um in der Niedrigzinsphase und bei steigender Inflation eine attraktive Rendite zu erwirtschaften, stellen Anlageformen wie Aktien und Fonds eine gute Möglichkeit dar. Mit einem Sparplan kann man bereits ab 25 Euro im Monat starten."