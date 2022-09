Die Greif-Gruppe bleibt Top-Partner der Augsburger Panthers

Kooperation

Von links: Eishockeyspieler Drew LeBlanc, Martin Greif und Markus Greif (Geschäftsführer der Greif-Gruppe) sowie Eishockeyspieler Brady Lamb. Foto: Augsburger Panther

Walter Greif GmbH & Co. KG

Die Greif-Gruppe unterstützt die Augsburger Panther in der Saison 2022-23 weiterhin durch ihre Top-Partnerschaft. Seit zehn Jahren besteht die Kooperation zwischen dem Penny DEL-Club und dem Unternehmen aus Augsburg Lechhausen. Welche Vorteile sich für beide Seiten ergeben.

Sowohl die Greif-Gruppe als auch die Panther profitieren von dieser Werbepartnerschaft. Seit 2013 wirbt Greif mit seinen Eigenmarken auf den Hosen der Pantherspieler. Darüber hinaus wird das Personal des Panthercaterings von Greif mit Dienstkleidung ausgestattet. Zudem bekommt das Unternehmen Spots im IP-TV des Pantherclubs.

Greif Gruppe identifiziert sich mit den Panthers

„Wir fühlen uns den Augsburger Panthern verbunden und teilen auch privat die Leidenschaft für den Eishockeysport“, erklärt Martin Greif, einer der beiden Geschäftsführer der Greif-Gruppe. Sein Bruder Markus Greif ergänzt: „Es geht hier definitiv nicht um reines Sponsoring, sondern um Identifikation mit einem Augsburger Traditionsverein. Aber natürlich freuen wir uns, wenn wir durch unsere Präsenz auf den Spielerhosen auch auf unsere tollen Mietservices aufmerksam machen können.“

Greif-Gruppe unterstützt die Panthers mit ihrem Textilservice

„Seit beinahe zehn Jahren dürfen wir Greif nun schon zu unseren Partnern zählen. Dabei sind sie uns nicht nur als Sponsor eng verbunden, sondern unterstützen uns im Curt-Frenzel-Stadion auch mit ihren erstklassigen Produkten und dem tadellosen Service als Dienstleister“, meint Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther. Die Ursprünge der Greif-Gruppe gehen auf das Jahr 1922 und die Gründung einer Bügelstube in Augsburg zurück. Mittlerweile hat das Textilservice-Unternehmen elf Standorte in Deutschland. Das Unternehmen vermietet Berufskleidung und Hotelwäsche an Hotellerie, Gastronomie, Industrie und Gewerbe.