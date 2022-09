Küchenstudio Carola Graul verlängert Partnerschaft mit Augsburger Panthern

Kooperation

Küchenstudiobesitzerin Carola Graul und der Geschäftsführer der Augsburger Panthers Maximilian Horber auf dem Eis des CFS. Foto: Sport in Augsburg

Das Küchenstudio Carola Graul verbleibt auch in der kommenden Spielsaison 2022-2023 mit den Augsburger Panthern in einer Premiumpartnerschaft. Welche Auswirkungen das hat und wie der Geschäftsführer der Panthers reagiert.

Seit beinahe 30 Jahren findet sich in dem Küchenstudio mit insgesamt 30 Mitarbeitern an den Standorten in Adelsried und im Sheridan Tower in Augsburg alles, was Menschen für ihre Küche benötigen. Im Fokus stehen dabei die Beratung, Planung und der Verkauf von maßgeschneiderten Küchen. Das Küchenstudio Carola Graul beschäftigt sich zudem mit individueller Badgestaltungen sowie Praxis- und Büroeinrichtungen.

Carola Graul belegt mit dem Beibehalten der Partnerschaft zu den Panthern mit ihrem Küchenstudio weiterhin eine Unternehmensloge. Sie ist ebenso mit ihrem Logo auf der Eisfläche hinter dem Tor in der Nordkurve-West zu finden und wird auf dem LED-Würfel bei den Heimspielen im Curt-Frenzel-Stadion den Topscorer der Panther präsentieren. Hinzu kommen Printanzeigen im Panthermagazin 1878 Inside und Einspielungen im IP-TV im Pantherclub.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber zeigt sich nach eigenen Angaben erfreut: „Carola Graul steht mit ihrem Küchenstudio für Top-Qualität bei Planung, Verarbeitung und Design. Es ist schön, dass uns ein solch starker Partner auch in der Saison 2022-23 als Premiumsponsor zur Seite steht.“