Autohaus Strobel setzt Kooperation mit den Augsburger Panthern fort

Kooperation

Das Autohaus Strobel KG feierte kürzlich sein 50-jähriges Bestehen und verbleibt in einer Partnerschaft mit den Augsburger Panthern. Von links: Peter Remitschka, Michael Stollenmaier, Helmut Sassarat, Enrico Strobel, Willibald Huber, André Schmidt. Foto: pro air Medienagentur

Das Autohaus Strobel ist auch in der Saison 2022-23 der offizielle Auto-Partner der Augsburger Panther. Welchen Nutzen beide Seiten aus der Partnerschaft ziehen können.

Das Autohaus Strobel stellt den Spielern und dem Penny DEL-Club wieder eine hybride Fahrzeugflotte bestehend aus den Modellen C-HR, Corolla und Corolla Touring Sports zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt die Autohaus Strobel KG mit seinen Toyota-Autohäusern in Lechhausen, Göggingen, Gersthofen und Kempten die Augsburger Panther auch als Sponsor. Das Unternehmen feierte kürzlich sein 50-jähriges Firmenjubiläum.

Beide Seiten profitieren von der Kooperation

Das Autohaus Strobel wirbt weiterhin auf einer TV-Bande und mit Werbespots auf dem LED-Würfel im Curt-Frenzel-Stadion. Auch im Panthermagazin 1878 Inside ist der Toyota-Händler mit Anzeigen präsent. Zur Kundenbetreuung nutzt das Autohaus Strobel zudem den Pantherclub. „Wir freuen uns, als ältester Toyota-Händler Deutschlands die Panther weiterhin begleiten zu dürfen und dadurch unser geliebtes Eishockey in Augsburg weiterhin nachhaltig unterstützen zu können“, erklärt der Geschäftsführer Enrico Strobel.

Das Autohaus als ältester Toyota-Vertragshändler

„Seit 36 Jahren haben wir mit dem Autohaus Strobel einen verlässlichen und treuen Partner an unserer Seite, was in unserer schnelllebigen Welt wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Unser Dank gilt Enrico Strobel und seinem Team für die jahrelange Unterstützung und den stets erstklassigen Service“, ergänzt Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther. Seit dem Jahr 1971 ist das Autohaus Strobel offizieller Toyota-Vertragshändler und damit in Deutschland der älteste Toyota-Händler. Auf alle Kunden warten Neuwagen, Tageszulassungen, Jahreswagen und geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie. Zudem gibt es Finanzierungs- oder Leasingmodelle sowie die passenden Versicherungen.