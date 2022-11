Deutschlandweit erste Batterietausch-Station im Sortimo Innovationspark eröffnet

Kooperation

Gemeinsam weihte Sortimo mit Nio die neue Power-Swap-Station im Innovationspark ein. Foto: Nio

Nio zieht als chinesischer Hersteller von E-Autos in den Sortimo Innovationspark. Was hinter dem Kooperationsprojekt in Zusmarshausen steckt.

Grünes Autofahren birgt zeitintensive Aufenthalte an Ladesäulen. Oft sind die langen Ladezeiten für Elektrofahrzeuge abschreckend für potenzielle Kaufinteressenten. Ein Problem dem Sortimo mit seinem Innovationspark entgegenwirken will. Aber nicht nur in Zusmarshausen wird versucht, die Problematik mit einem innovativen Ansatz zu lösen. Auch Nio aus China setzt bei ihren E-Automobilen auf Zeitersparnis. Ein gemeinsames Ziel, dass nun eine Zusammenarbeit der beiden Unternehmen begründet.

In dieser Anlage sollen Autobatterien innerhalb von fünf Minuten ausgetauscht werden. Foto: Nio

Alternative zur Zapf- und Ladesäule

Konkret haben Nio und Sortimo gemeinsam die erste Power-Swap-Station in Deutschland eröffnet. Im Juni 2022 startete das Projekt mit dem Installationspartner TSG Deutschland und wurde nach drei Monaten Bauzeit nun fertiggestellt. Dabei handelt es sich um eine Anlage in der Größe einer Doppelgarage. In dieser sollen bald 312 „Swaps“ pro Tag möglich sein.

Wie funktioniert der Batterietausch?

Mit der PSS soll innerhalb von fünf Minuten die bestehende Batterie des Fahrzeugs durch eine vollständig geladene ausgetauscht werden. Jedoch ist die Ladelösung ausschließlich auf Automodelle von Nio ausgelegt. Bis zu 13 Batterien werden mit 40 bis 80 Kilowatt schonend geladen. Dabei entstünden keine typischen Spitzen im Stromnetz. „Neben der Möglichkeit jederzeit auf eine andere Batteriegröße zu wechseln und so zukünftig bei Bedarf das Fahrzeug upzugraden, gehören Gedanken, die die Lebensdauer ihrer Batterie betreffen, der Vergangenheit an“, ergänzt Ralph Kranz, General Manager.

Erfolgreicher Start an der A8

Sortimos Geschäftsführer, Klaus Emler, begrüßt den Einzug von Nio in den Innovationspark: „Wir heißen Nio in Deutschlands größtem und modernsten Ladepark willkommen und freuen uns außerordentlich über diese ganz besondere Premiere.“ Daniel Medawar vom Nio Power Team lobt die gemeinsame Arbeit als „kooperativ und lösungsorientiert“. Laut ihm habe das Zusmarshausener Unternehmen den Autohersteller „in allen Belangen […] umfassend unterstützt“. Mit dem Markteintritt der chinesischem Automarke, können Autofahrer sich nun selbst ein Bild von der Anlage machen.