Das ist der neue Vorstand des Marketing Clubs Augsburg

Vorstandswahl

Von links: Prof. Dr. Michael Paul (Vorstand Wissenschaft), Florian Möckel (Präsident), Nihat Anac (Schatzmeister), Gabriele Gräf (Vorstand Marketing), Matthias Riedle (Geschäftsführender Vorstand), Jörn Steinhauer (Vorstand Digitale Kommunikation), Tobias Mayer (stv. Sprecher Junge Mitglieder), Oliver Nowotny (Vorstand Mitgliedermanagement). Auf dem Bild fehlen Anne Matern (Vize-Präsidentin) und Michael Feil (Sprecher Junge Mitglieder). Foto: Marketing Club Augsburg e. V.

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Marketing Clubs Augsburg e. V. fand im Ofenhaus statt. Auf der Tagesordnung stand neben den vereinsüblichen Themen die Neuwahl des Vorstandes. Welche Änderungen sich ergeben.

Nach den Berichten des Präsidenten Florian Möckel, des Geschäftsführers Matthias Riedle sowie des Schatzmeisters Nihat Anac präsentierten die Bereichsvorstände ihre Ressorts: Oliver Nowotny im Mitgliedermanagement, Jörn Steinhauer für die Digitale Kommunikation, Gabi Gräf im Marketing, Prof. Dr. Michael Paul in der Wissenschaft, Matthias Schmid für das Programm und Tobias Mayer für die jungen Mitglieder. Sie gaben neben einem Rückblick auch einen Ausblick auf die Aktionen des kommenden Jahres. Erklärtes Ziel ist es, neue Mitglieder zu gewinnen und die Clubstruktur zu verjüngen. Hier setzt der Club auf einen Ausbau der Zusammenarbeit mit der Hochschule und der Universität Augsburg.

Erstellung eines neuen Programmes Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Außerdem soll über eine erhöhte Sichtbarkeit in den Off- und Online Medien für die Veranstaltungen des Clubs geworben werden. Neue Formate für die jungen Marketing-Wegbereiter ergänzen die Palette an Maßnahmen, die der Vorstand in seinem Programm für die nächsten zwei Jahre beschlossen hat. Das Clubprogramm mit Marketing vor Ort (MvO) sowie Veranstaltungen bei Firmen wie Klassik Radio, Wagner-Living, Sortimo Innovationspark, Baramundi, dem neuen Porsche Zentrum oder den Theorie Sessions am Campus der Hochschule oder der Universität sind auch im Jahr 2022 wieder der zentrale Fokus des Clubs.

Das Ergebnis der Vorstandswahlen Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

An der Zusammenstellung des Programms für das Jahr 2023 wird bereits gearbeitet. Beim Tagesordnungspunkt „Wahl des Vorstandes“ wurde das bisherige Vorstandskollegium weitestgehend im Amt bestätigt. Einzig Matthias Schmid (Vorstand Programm) schied aus dem Gremium aus Zeitgründen, wie er selbst betont, aus. Er wird durch Benjamin Knecht von der Agentur MXP aus Augsburg ersetzt. Er wird sein Amt zum 1.9.2022 antreten und muss mit der nächsten Wahl noch formal bestätigt werden. Im Anschluss fand das Sommerfest auf dem Gelände des Ofenhauses am Gaswerk statt. Dort gab es musikalische Begleitung von dem Duo deeVoice und DJ Micha Gordon sowie ein Büffet vom Gastgeber des Ofenhaus Restaurants Tobias Emminger.