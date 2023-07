Designkaufhaus 2023 eröffnet wieder in Augsburger Innenstadt

Innovation

Wie der Name schon verrät: Das Designkaufhaus bietet temporäre Ausstellungsfläche. Quelle: Michael Richter

Bis 25. Juli können für das Pop-up-Projekt in der städtischen Ladenfläche „Zwischenzeit“ Bewerbungen eingereicht werden. So lief das Projekt im letzten Jahr und das sind die Erwartungshaltungen.

Auch im Jahr 2023 darf das vorweihnachtliche Designkaufhaus als Experimentierplattform für die regionale Gründer- und Jungunternehmerszene wieder genutzt werden. Die Vorbereitungen für das erfolgreiche Pop-up-Projekt der Wirtschaftsförderung in der städtischen Ladenfläche „Zwischenzeit“ in der Annastraße 16 sind angelaufen.

Seit Anfang Juli können sich Interessierte bis zum 25. Juli mit ihren Ideen für das Designkaufhaus bewerben. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden berücksichtigt. Gesucht sind Jungunternehmer aus Augsburg und der Region, die ihre lokalen und regionalen Produkte darstellen möchten. Gedacht ist der Platz aber auch für Unternehmer, die ihre Erfahrungen aus den vergangenen Jahren einbringen können oder für etablierte Unternehmen, die den Einkaufsstandort Innenstadt als langfristige Option testen möchten.

Dr. Wolfgang Hübschle im Gespräch

Dass das Designkaufhaus in der Annastraße wie gehabt auf zwei Flächen stattfinden kann, sieht Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle mehr als positiv. „Die Begeisterung der Teilnehmenden ist jedes Jahr enorm. Bisher konnten wir immer alle Bewerberinnen und Bewerber am Projekt mitwirken lassen. Daher freuen wir uns, dass wir auch in diesem Jahr viel Platz für innovative Produkte und Ideen haben.“, erzählt er freudig.

Als Beispiel für den Erfolg des „Zwischenzeit“-Projekts nennt Wirtschaftsreferent Dr. Hübschle die kürzliche Ausgründung des Geschäfts Pinu von Lena Zimmermann: „Dadurch erreichen wir nicht nur eine zusätzliche temporäre Belebung der Annastraße und ein tolles Angebot, sondern auch einen langfristigen Mehrwert für die Innenstadt.“, erklärt der der Wirtschaftsreferent. Das Geschäft ist jetzt in der Weiten Gasse in der Altstadt angesiedelt und hat sich nicht nur für Augsburger sondern auch für Besucher zu einer beliebten Anlaufstelle entwickelt.

Teilnahme am Projekt

Die Bewerbung für das Designkaufhaus 2023 erfolgt über eine Onlineformular, das auf der städtischen Website augsburg.de/zwischenzeit abrufbar ist. Hier sind alle Informationen und Rahmenbedingungen zum Projekt zusammengestellt. Der Verkaufsstart ist für Anfang November angesetzt und geht bis zum 24. Dezember.