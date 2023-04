Der Sparkassenverband Bayern stellt neuen Vizepräsident vor

Personalie

v.l.n.r.: Stefan Proßer (neuer Vizepräsident des Sparkassenverbands Bayern seit 1. April 2023), Dr. Ulrich Reuter (Präsident des Sparkassenverbands Bayern), Roland Schmautz (Vizepräsident des Sparkassenverbands Bayern bis 31. März 2023). Foto: Sparkassenverband Bayern

Stefan Proßer trat zum 01. April 2023 sein Amt als Vizepräsident des Sparkassenverbands Bayern in München an. Vor ihm war Roland Schmautz, der nun in den Ruhestand wechselt, für das Ressort „Vertrieb, Steuerung & Produktion, Sparkassenakademie“ verantwortlich.

Der 52-jährige Diplom-Bankbetriebswirt Proßer begann seine Laufbahn als Banker im Jahr 1991. Proßer war tätig als Kundenbetreuer, Marktbereichsleiter und Leiter des Firmen- und Gewerbekundengeschäfts der Sparkasse Freyung-Grafenau, wo er im August 2014 den Vorstandsvorsitz übernahm. 2007 wurde er in den Vorstand der Sparkasse berufen. Seit 2019 engagierte sich Proßer zudem als Bezirksobermann des Sparkassenbezirksverbands Niederbayern für die übergreifenden Themen der Sparkassen-Finanzgruppe. In dieser Rolle war er eng in die Beratungen und Gremienentscheidungen des Sparkassenverbands Bayern eingebunden. Seit 2021 ist er Mitglied im Verbandsverwaltungsrat des Sparkassenverbands Bayern, der ihn im März 2022 als künftigen Vizepräsident des Sparkassenverbands wählte.

So begrüßt der Präsident des Sparkassenverbands Bayern Stefan Proßer

„Mit Stefan Proßer können wir wieder einen sehr erfahrenen und tief in der Gruppe verwurzelten Sparkassen-Praktiker als Vizepräsidenten und Verfechter des Sparkassengedankens im Verband begrüßen“, sagt Prof. Dr. Ulrich Reuter, Präsident des Sparkassenverbands Bayern, der gemeinsam mit Proßer den Verband als Vorstand führt. „Er verbindet sein ausgesprochen unternehmerisch-strategisches Denken mit Geradlinigkeit und Durchhaltevermögen und behält dabei die operative Arbeit der Sparkassen klar im Blick.“

Darin sieht Proßer seine Aufgabe

Aus seiner langjährigen Berufs- und Führungserfahrung in der Sparkassen-Finanzgruppe bringt Stefan Proßer große Leidenschaft mit und verfügt über fundierte Klarsicht für die Arbeit der regionalen kommunalen Kreditinstitute: „Wir Sparkassen und unser Verbund können unser Angebot in den bayerischen Regionen aus einer Position der Stärke und Solidität vorlegen. Als Marktführer können wir stolz auf unsere Leistung sein. Wir müssen das in uns gesetzte Vertrauen aber auch als permanenten Auftrag verstehen, unsere Kundschaft weiterhin eng und bedarfsgerecht zu begleiten. Die privaten Kunden wie auch der Mittelstand in allen Gegenden Bayerns dürfen auch in Zukunft auf ihre Sparkassen zählen."