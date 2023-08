Die Augsburger Panther kooperieren mit dem EC Peiting

Zusammenarbeit

Die Augsburger Panther spielen am Freitag vor leeren Rängen im Curt-Frenzel-Stadion. Foto: Augsburger Panther

Der AEV startet in der neuen Saison die Zusammenarbeit mit dem Team aus Oberbayern. Welche Spieler Förderlizenzen erhalten und wie die Pläne für die Zukunft aussehen.

Die Augsburger Panther kooperieren zur Saison 2023/2024 mit dem EC Peiting (ECP) aus Oberbayern. Die Panther-Stürmer Christian Hanke und Marco Niewollik werden dafür mit einer Förderlizenz für den Oberligisten ausgestattet. Dafür wird Peitinger Torwart Konrad Fiedler den Trainingsbetrieb des Penny-DEL-Clubs verstärken. Wenn nötig wird auch er mit einer Förderlizenz ausgestattet.

Zwei Spieler der Augsburger U20-Mannschaft lizenziert

AEV-Spieler Christian Hanke spielte in der letzten Saison (2022/2023) 33-mal für Landsberg in der Oberliga und auch Panther Marco Niewollik spielte 28 Partien für Peiting. Torwart Konrad Fiedler war für den ECP bereits 22-mal im Einsatz und spielt gleichzeitig für die Panther. Für Penny-DEL waren aus der U20-Mannschaft des Augsburger Eislaufvereins außerdem die beiden Torhüter Niklas Grassinger und Cole Danielsmeier lizenziert. Grassinger kommt gebürtig aus Augsburg. Er trainiert bereits seit einigen Jahren mit den Panthern und hat den kompletten Nachwuchs des AEV durchlaufen. Danielsmeier hat diese Saison aus Dresden zum AEV gewechselt und spielte auch schon für die deutsche U17-Nationalmannschaft.

Panther-Nachwuchs fördern

„Wir sehen die Oberliga für Christian Hanke und Marco Niewollik als idealen Ort, Spielpraxis im Seniorenbereich zu sammeln. Die beiden werden dort in allen Spielsituationen eingesetzt und können den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen. Mit Konrad Fiedler, Niklas Grassinger und Cole Danielsmeier verfügen wir zudem über einen Pool an talentierten Torhütern, die von Dennis Endras und Markus Keller sicher noch viel lernen können. Unser Torwarttrainer Sinisa Martinovic wird intensiv mit ihnen zusammenarbeiten.“, erklärt der Coach der Panther, Christof Kreutzer