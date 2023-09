Das war das 2. Entscheider-Event der Talente für die Region beim AEV

Netzwerkevent

Von links: Maximilian Horber, Christian Gebler und Christian Frisch. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Rund 50 Gäste begrüßte Christian Gebler im VIP-Bereich des AEV. Unter ihnen war auch eine Weltmeisterin, die einen Einblick in ihre Karriere lieferte.

Ihre Augen sind glasig. Denn obwohl es nur eine Filmaufnahme ist, die abgespielt wird, ist die Stimmung für sie noch immer emotional aufgeladen. Es war in Oberhof, Januar 2023. Dajana Eitberger wird Weltmeisterin im Sprint-Einsitzer der Rennrodler. Und das nur mit einem Tausendstel Vorsprung. Aber dieses Fragment an Zeit macht den Erfolg aus. Ein Erfolg, der aber nicht nur Dajana Eitberger beruht, sagt sie. Sondern auch auf ihrem Team. Denn nur ein starkes Team mit den selben Zielen führt schlussendlich zum Erfolg.

Christian Gebler: „Wir schaffen wertvolle Begegnungen“

Die Einladung an Dajana Eitberger, beim Entscheider-Event der Talente für die Region war dabei kein Zufall. Denn nach dem gleichen Spirit der Weltmeisterin arbeiten auch Christian Gebler und sein Team. Beide haben ein inzwischen großes Netzwerk geschaffen. Mitglieder sind Unternehmen aus der Region, die Know-How teilen, Partnerschaften schließen – und am wichtigsten: neue Fachkräfte suchen. Christian Gebler, selbst Gründervater der Talente für die Region und der Entscheider-Events fasst die Veranstaltung prägnant zusammen: „Wir schaffen wertvolle Begegnungen.“

Wie funktioniert das Netzwerken beim Entscheider-Event?

Netzwerkevents gibt es viele. Doch das Konzept von Christian Gebler ist anders. Schon im Grundsatz. Denn bei den Talenten für die Region ist man in der Regel per Du. Das erleichtert das Networken. Außerdem gibt es immer ein Rahmenthema, mit dem praktisch jeder etwas anfangen kann: Diesmal waren die Teilnehmer beim AEV eingeladen. Die Augsburger Eishockeyprofis sind ein einfacher Gesprächseinstieg. Mit Profispieler selbst mit dem Schläger auf ein Tor schießen macht nicht nur Spaß, sondern lockert auch die Atmosphäre auf. Bei den Teilnehmern kommt das Konzept an – und Christian Gebler ist zufrieden: „Wir hatte heute wieder ein tolles Event mit wertvollen Begegnungen. Das ist die fruchtbare Basis für den langfristigen Erfolg unserer Unternehmen.“