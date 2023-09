Augsburger Panther setzen auf Mehrwegbecher-System

Umwelt

Bei den Heimspielen der Augsburger Panther gibt es künftig Mehrwegbecher.

Die Augsburger Panther arbeiten seit einigen Monaten an ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Das Umstellen von Einweg- auf Mehrwegbecher ist nur ein Teil der durchgeführten Maßnahmen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Penny Del-Clubs umfasst generell Abfallreduzierung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen. Deshalb stellen die Augsburger Panther mit dem Heimspiel gegen Schwenningen am kommenden Freitag im Stadion-Catering auf ein Mehrwegbecher-System auf Pfandbasis um.

Umweltschonend bei Speisen und Getränke

Schon bei der Produktion der neuen Stadionbecher wurden Energie, Chemie und Wasser so sparsam und gezielt wie möglich eingesetzt. Auch nach den Heimspielen läuft der Spülprozess komplett chlorfrei und umweltfreundlich beim regionalen Partner Eventmeile ab. Trotzdem bleiben die bekannten Bechersammelstationen von Kühl Recycling & Entsorgung – die die Panther beim Abfallmanagement weiterhin als Partner unterstützen – erhalten. Mit jeder Becherspende kann so die Nachwuchsarbeit des Augsburger EV unterstützt werden. Darüber hinaus wird bei den Verpackungen der Speisen im Panthercatering nur auf recycle- und voll kompostierbare Produkte gesetzt.

Nachhaltige Fanartikel

Auch auf anderen Geschäftsfeldern der Augsburger Panther wird das Nachhaltigkeitssystem umgesetzt. Wo herstellungstechnisch und unter Sicherung der Produktqualität möglich, wird im Merchandising auf Plastikverpackungen verzichtet und auf eine faire und nachhaltige Produktion möglichst innerhalb der EU geachtet. Partnerschaften mit nachhaltigen Labels wie dem jungen Fair-Fashion- Label Degree Clothing aus Augsburg unterstreichen diese Absicht. In der Fankollektion und JAKO-Teamkollektion wird möglichst mit Bio-Baumwolle oder recyceltem Polyester produziert. Upcycling-Fanartikel sind ab sofort ebenso Bestandteil des Angebots.

Von Print ins Digitale

Darüber hinaus soll in allen Bereichen möglichst auf Printprodukte verzichtet werden. So wird beispielsweise das Panthermagazin durch einen Podcast ersetzt und im Ticketing wurde die Möglichkeit zur Nutzung digitaler Eintrittskarten geschaffen. Auch diese Maßnahmen tragen zu einer Verbesserung des CO²-Fußabdrucks der Panther bei. Geschäftsführer Maximilian Horber erläutert: „Wir haben uns in den vergangenen Monaten sehr konkrete Gedanken gemacht und werden unser komplettes Nachhaltigkeitskonzept im Laufe der Saison vorstellen können. Erste Maßnahmen werden aber schon zum Heimspielstart gut sichtbar sein. Denn wir sind verantwortlich für unsere gemeinsame Zukunft.“