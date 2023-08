Augsburger Panther gehen neue Premiumpartnerschaft mit Delphis ein

Sponsoring

Delphis ist nun neuer Premiumpartner der Augsburger Panther. Foto: Sport in Augsburg

Die Augsburger Eishockeymannschaft ist mit dem Badausstatter eine neue Kooperation eingegangen. So sieht die Zusammenarbeit im Detail aus.

Die Augsburger Panther haben mit Delphis einen neuen Premiumpartner hinzugewonnen. Delphis ist eine Marke der Nordwest Handel AG und bietet Produkte aus den Bereichen Sanitär, Installation und Heizung an. Im Portfolio sind über 7.500 Produkte aufgelistet, darunter auch barrierefreie Badausstattung.

Kooperationspläne

Durch Werbung auf dem Rücken der Trikots, einem eigenen Bullykreis sowie der Logointegration beim Torpräsenter auf dem LED-Würfel soll die neue Partnerschaft eine hohe Sichtbarkeit erzeugen. Das Delphis-Logo wird im Rahmen des Trikotsponsoring-Konzepts „Im Rampenlicht“ auch bei zwei Heimspielen auf der Trikotbrust zu sehen sein. Hinzu kommen eine eigene Unternehmensloge für Delphis, das Branding der Pantherclub-Einlassbänder sowie zusätzliche Events und Werbemittel. „Wir freuen uns sehr, mit der Nordwest Handel AG einen neuen, starken Premiumpartner an unserer Seite zu haben. Mit einem Mix an erstklassigen Werbemaßnahmen können wir helfen, die Bekanntheit der Marke Delphis mit ihren hochwertigen Produkten weiter zu steigern.“, erklärt Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber.

Die Freude liegt auf allen Seiten

Auch Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei Nordwest freut sich über die Kooperation: „Gemeinsam mit unserem Fachhandelspartner Gustl Pürsch bringen wir unser Delphis Eishockey Sponsoring nun in Augsburg auf ein neues Level. Wir bauen darauf, dass unsere Markenbotschaft nicht nur durch reine Werbeplatzierungen, sondern vor allem über die Spielweise der Panther, attraktiv positioniert wird“. Geschäftsführer Pürsch ist begeistert von der Zusammenarbeit: „Mit der Strahlkraft des Eishockeyvereins setzen wir auf Kundenbindung und Neukundengewinnung sowie ein gesteigertes Interesse an unserer neuen Bäderausstellung und an unseren Stellenangeboten.“.