Das sind die Sieger des 5-Euro-Business-Wettbewerb an der Uni Augsburg

Die Teams des diesjährigen 5-Euro-Business-Wettbewerbs in Augsburg. Foto: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Die Unternehmenspräsentationen der neun teilnehmenden Gründerteams sorgten für einen gelungenen Abschluss des 5-Euro-Business Wettbewerbs im Sommersemester 2023. Den ersten Platz belegte Flacandle, gefolgt von Urbeez und MagnetiKids. Das Siegerteam erhielt 800 Euro, die Zweitplatzierten freuten sich über 600 Euro, der dritte Platz war mit 400 Euro dotiert.

So überzeugte Flacandle die Jury

Auf dem Siegertreppchen landeten die drei Jungunternehmer von Flacandle mit ihrer umweltfreundlichen Kosmetikverpackung aus Wachs. Der Unterschied zu herkömmlichen Verpackungen: Ihr Gefäß ist zu 100 Prozent plastikfrei und verwandelt sich nach Verbrauch des Kosmetikprodukts in eine handelsübliche Kerze.

Der zweite Platz geht an Urbeez

Das zweitplatzierte Team „Urbeez GbR“ möchte Großstädter das Thema Urban Gardening zugänglich machen. Dafür vermarktet das Team einen fertig bepflanzten Balkonkasten, der gleichzeitig Nahrungsquelle für Insekten ist.

MagnetiKids gewinnt den dritten Platz

Platz 3 ging an das zweiköpfige Team MagnetiKids. Die Geschäftsidee: Ein magnetischer Spieltisch, der Kindern ein angenehmes und ungestörtes Spielen auf Reisen ermöglicht. Aufgrund seiner flexiblen Halterung kann der Tisch im Auto ebenso wie im Zug oder im Flugzeug zum Einsatz kommen.

Bertram Brossardt lobt Innovationsgeist

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm erklärte zu dem Wettbewerb: „Für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes brauchen wir motivierten Fachkräftenachwuchs mit Innovationsgeist. Mit dem Gründungswettbewerb ermutigen wir junge Studierende praxisnah zur Entwicklung eigener, origineller und markttauglicher Geschäftsideen. Seit dem Projektstart vor 20 Jahren haben mehr als 3.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 1.200 Geschäftsideen umgesetzt. Damit trägt das 5-Euro-Business zur Fachkräftesicherung unserer Betriebe bei. Wir freuen uns, das Projekt weiter als Hauptförderer zu unterstützen.“

Michael Mötter, stellvertretender Geschäftsführer des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V., betonte: „Unser Wettbewerb ist besonders, weil er Studierende aller Fachrichtungen anspricht. Durch die diverse Zusammensetzung der Teams können verschiedene Kompetenzen optimal eingesetzt werden. Ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen die Geschäftsideen in der Kürze der Zeit umgesetzt werden. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger*innen!“

Das ist der Hintergrund des Wettbewerbs

Im Rahmen des 5-Euro-Business konnten im Sommersemester 2023 Studierende aller Fachrichtungen der Universität Augsburg ihre Fähigkeiten als Unternehmer in der Praxis testen. Im Team entwickelten sie ihre eigenen Geschäftsideen und setzten diese mit fünf Euro symbolischem Startkapital innerhalb von zehn Wochen in die Praxis um. Vertreter aus ortsansässigen Unternehmen und Institutionen standen den 5-Euro-Business-Teams hierbei als Mentoren mit Praxistipps zur Seite. Diese waren in diesem Jahr die Abat AG, Bob‘s Gastronomie- und Veranstaltungs-GmbH, Go-Event! Eventagentur & Livekommunikation GmbH, Lechwerke AG, Schöffel Sportbekleidung GmbH, Sonntag & Partner, Stadtsparkasse Augsburg, Studyflix GmbH und Village Cosmetics GmbH & Co. KGs

5-Euro-Business ist ein Projekt des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw). Regionaler Veranstalter ist die Universität Augsburg. Hauptförderer des Projekts sind die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm. Regionale Sponsoren sind Sonntag & Partner, Stadtsparkasse Augsburg, LEW - Lechwerke AG und Abat AG.