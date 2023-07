Universitätsrat der Universität Augsburg wählt neue Leitung

Personalie

Die Universität Augsburg hat die Universitätsleitung neu zusammengestellt. Foto: Archiv/B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Das höchste Gremium der Universität Augsburg, das aus zehn universitätsinternen und zehn externen Mitgliedern besteht, bestätigte den Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Peter Welzel in seinem Amt als Vizepräsident für zwei weitere Jahre. Er wird ab 1. Oktober für den Bereich Finanzstrategie und Personalentwicklung zuständig sein. Neu ins Amt gewählt wurde Prof. Dr. Frank Kramer als Vizepräsident für Internationale Kooperationen, Digitalisierung und Technologieallianzen. Er ist Professor für IT-Infrastrukturen für Translationale Medizinische Forschung an der Fakultät für Angewandte Informatik (FAI). Außerdem neu ins Amt berufen wurde Prof. Dr. Andreas Rathgeber als Vizepräsident für Bildungserfolg und Karriereförderung. Er ist Professor für Applied Data Analysis an der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät (MNTF).

Die Vizepräsidenten im Überblick

Prof. Dr. Peter Welzel, M.P.A. ist seit 2000 Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre (Wirtschaftspolitik insbes. Industrieökonomik) an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg. Er studierte an der Universität Augsburg Wirtschaftswissenschaften und als McCloy Stipendiat an der Harvard University Public Administration und Volkswirtschaftslehre. Nach Promotion und Habilitation im Fach Volkswirtschaftslehre wurde er von einer Professur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena nach Augsburg berufen. Prof. Welzel engagierte sich in zwei Amtszeiten insgesamt fünf Jahre als Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Seine Forschungsinteressen liegen in der industrieökonomischen Analyse von Banken und Bankregulierung sowie in der mikroökonomischen Theorie des Risikomanagements. Aktuell ist er Vizepräsident für die Bereiche Personalentwicklung, Finanzen und Internationalisierung. Für ihn beginnt am 1. Oktober 2023 die fünfte zweijährige Amtszeit als Vizepräsident.

Berufliche Laufbahn von Prof. Dr. Frank Kramer

Prof. Dr. Frank Kramer studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Informatik (Diplom-Informatiker) und hat 2014 an der Georg-August-Universität Göttingen im Bereich der Biomedizinischen Informatik promoviert. Im Oktober 2018 wurde er an die Universität Augsburg berufen und hat den Lehrstuhl für IT-Infrastrukturen für die Translationale Medizinische Forschung übernommen. Sein Forschungsfeld liegt an den Schnittstellen zwischen Medical Data Science, Datenintegration und der klinischen Forschung. Aktuell liegt ein Fokus von ihm auf der Integration von klinischen Daten und biomedizinischem Vorwissen sowie der Entwicklung von IT-Infrastrukturen für die personalisierte Medizin. Bisherige Arbeiten reichen von der Analyse von genomischen Daten über Modellierungsansätze für biomedizinisches Wissen bis hin zur Entwicklung von Software und Infrastrukturen für die Systemmedizin. Prof. Kramer ist Mitglied im Expertenkreis der Nationalen Koordinierungsstelle für Interoperabilität und langjähriges Mitglied der ständigen Kommission für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten der Universität Augsburg.

Vizepräsident für Bildungserfolg und Karriereförderung

Prof. Dr. Andreas Rathgeber ist seit 2010 als Professor für Applied Data Analysis am Institut für Materials Resource Management (MRM) in der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät (MNTF) tätig. Er ist seit Oktober 2019 Geschäftsführender Direktor des MRM. Er studierte Mathematik an der Universität Augsburg und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim. Anschließend promovierte er im Bereich der Finanzmathematik und habilitierte sich in der Betriebswirtschaftslehre. Professor Rathgeber engagiert sich an der Universität Augsburg seit vielen Jahren für Projekte in Forschung und Lehre wie etwa als Studiendekan bei Aufbau und Umsetzung des Studiengangs Wirtschaftsingenieur. Er unterstützt die Entwicklung an der Universität Augsburg durch Gremienaktivitäten wie beispielsweise als Internationalisierungsbeauftragter der MNTF. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der angewandten Datenanalyse.

Die Zukunft der Universität Augsburg

„In den kommenden Jahren gilt es, an der Universität Augsburg die Forschung und den Transfer, die grüne Transformation und eine weiterhin attraktive Lehre auszubauen“, erklärte Präsidentin Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel. „Die Universität Augsburg soll als lebenswerte Universitätswelt und sozialen Lebensraum gestaltet werden.“ Damit soll Reputation und Wachstum weiter gefördert werden. Zur Unterstützung dieser Aufgaben beruft die Präsidentin folgende Beauftragte: Für die Steuerung des internen Forschungsförderprogramms und die Entwicklung von Forschungspotenzialen für junge Talente sind PD Dr. Ruth Horn, Associate Professor in Oxford, und Dr. Katharine Wirsching, Akademische Rätin am Lehrstuhl für BWL beauftragt. Für die Steuerung des übergreifenden Prozesses der Grünen Transformation an der Universität Augsburg ist Prof. Dr. Axel Tuma, Lehrstuhl für BWL beauftragt.

Verabschiedung der alten Vizepräsidenten

An die scheidenden Vizepräsidenten Prof. Dr. Malte Peter und Prof. Dr. Markus Dresel gewandt, sagte Präsidentin Doering-Manteuffel: „Ich danke ihnen sehr herzlich für die von großem Engagement sowie gegenseitigem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.“ Prof. Peter betreut seit seinem Amtsantritt 2019 das Ressort Innovation, Transfer und Allianzen. Prof. Dresel ist seit November 2020 Vizepräsident für Lehre und Studium.

Die somit vollständig neu gewählte Universitätsleitung um Präsidentin Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel und mit Universitätskanzler Alois Zimmermann startet in dieser Zusammensetzung zum 1. Oktober 2023.