THA und Unternehmen der Region loten Projektideen für das TTZ Aichach aus

Innovationen

Vertreter treffen sich zur Auslotung neuer innovativer Projektideen Quelle: THA

Eine Umfrage des Technologietransferzentrums (TTZ) in Aichach ergab, dass sowohl der Mangel an Fachkräften als auch die erhöhten Beschaffungskosten eine der Hauptherausforderungen für das Handwerk und die Bauwirtschaft in der Region Aichach-Friedberg darstellen. In den Zukunftsfeldern Nachhaltigkeit und Digitalisierung liege noch Raum für Entwicklungspotential. Ungefähr 40 Vertreter von Handwerksbetrieben und Unternehmen aus der Baubranche trafen sich am 9. November zu einem Kick-off für potentielle Projektideen. Diese teilten bereits im Vorfeld mit, in welchen Bereichen eine Unterstützung der Forschenden der Technischen Hochschule Augsburg (THA) im TTZ Aichach erwünscht wäre.

An das TTZ können sich Unternehmen aus der Bauwirtschaft und aus Handwerksbetrieben wenden, um sich zu ihren realen Bedarfen passende Weiterbildungsmöglichkeiten und Lösungen entwerfen zu lassen. Die Technische Hochschule Augsburg agiert mit dem Ziel, durch enge Kooperation mit Unternehmen einen zentralen Beitrag für ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Bauwesen zu leisten.

Das TTZ als Startpunkt für neue Innovationen

„Das TTZ Aichach ist für uns ein Think Tank für die Baubranche. Die aktuellen Herausforderungen, wie Rohstoff- und Fachkräftemangel, sind komplex und vielseitig. Mehr denn je geht es darum, einen machbaren Beitrag zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Welt zu leisten.“, erklärt Prof. Dr. Nadine Warkotsch, Vizepräsidentin für Forschung und Nachhaltigkeit der THA. Außerdem sei in der Baubranche bereits spürbar, dass zahlreiche Innovationen entwickelt werden, sowohl in den Betrieben als auch an der Hochschule. Diese Impulse und Ideen sollen im TTZ Aichach aufgegriffen werden. Dabei soll das TTZ Aichach eine wichtige Rolle in der Vernetzung zwischen der Hochschule und den Unternehmen der Region spielen.

Ergebnisse des Kick-off Meetings

Die Projektideen des Kick-off Meetings wurden von den Teilnehmenden gemeinsam mit den wissenschaftlichen Leitern des TTZ Aichach Prof. Dr.-Ing. Jürgen Huber, Prof. Dr.-Ing. Sergej Rempel und Prof. Dr.-Ing. Christopher Robeller von der Fakultät für Architektur und Bauwesen der THA sowie mit Mareile Hertel, Geschäftsführerin des TTZ Aichach ausgewertet. Im Anschluss werden nun Projektteams gebildet, die gemeinsam mit den Kooperationspartnern innovative Lösungen konzipieren. Planmäßig sollen im Massivbau unter anderem alternative Materialien im Bereich Bewehrung und Bindemittel sowie Produktionsmethoden wie beispielsweise die Additive Fertigung eingesetzt werden. Im digitalen Holzbau sollen Fertigungsprozesse automatisiert und digitale Planungstools adaptiert werden. Außerdem wurden Anfragen für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen eingereicht.