Das sind die „Besten Arbeitgeber 2023“ in Schwaben

Auszeichnung

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer von bayme vbm. Foto: ibw

Jedes Jahr vergeben die bayme vbm und die vbw den Preis „Beste Arbeitgeber 2023“. Neun Preisträger kommen in diesem Jahr aus Schwaben.

Neun schwäbische Unternehmen wurden im Rahmen des diesjährigen Employer Excellence Day der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. in München mit der Auszeichnung „Bayerns Beste Arbeitgeber 2023“ geehrt.

Vergeben wurde der Preis vom Kooperationspartner der Verbände, „Great Place to Work“ und dessen Geschäftsführer Andreas Schubert. Dazu bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt erklärte: „Ziel unserer Kooperation ist es, Unternehmen aus Bayern bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften wirksam zu unterstützen. Ich freue mich, dass mit der Auszeichnung von ‚Great Place to Work‘ die Attraktivität so vieler bayerischer Betriebe – auch aus Schwaben – gewürdigt wird.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

59 Unternehmen in Bayerin sind „Beste Arbeitgeber 2023“

Insgesamt erhielten die Auszeichnung bayernweit 59 Unternehmen. Das „Great Place to Work Institut“ ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut. Es unterstützt Unternehmen dabei, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Jährlich führt die Organisation dafür Befragungen in mehr als 10.000 Unternehmen mit insgesamt fast 20 Millionen Beschäftigten aus über 100 Ländern durch.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die ausgezeichneten schwäbischen Unternehmen sind:

Baramundi software AG, Augsburg

Codeblick GmbH, Augsburg

Datac Kommunikationssysteme GmbH, Augsburg

HV-Office Software- und Systemhaus GmbH, Kempten

Inway Systems GmbH, Neu-Ulm

Primavera Life GmbH, Oy-Mittelberg

Säbu Holzbau GmbH, Biessenhofen

Swan GmbH, Augsburg

Team23 GmbH, Augsburg